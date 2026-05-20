Mike Tyson racconta quando vide sua moglie in macchina con Brad Pitt: “Quel bianco maledetto”

Mike Tyson ha raccontato di quando vide sua moglie in macchina assieme a Brad Pitt: “Quel bianco figlio di…”.

Brad Pitt oggi sa che l'ha scampata, ma all'epoca il famoso attore non si rese conto che "l'uomo più cattivo sul pianeta" – uno dei soprannomi di Mike Tyson quando era un pugile temutissimo sul ring (ma anche fuori) – lo aveva visto in macchina con sua moglie e aveva pensato il peggio possibile di quella situazione, che ai suoi occhi poteva significare solo una cosa. "Quel bianco figlio di puttana", dice oggi il 59enne Tyson.

Mike Tyson e la storia di Brad Pitt sorpreso in macchina con sua moglie

L'ex campione del mondo dei pesi massimi ha raccontato la storia abbastanza surreale durante la sua partecipazione al podcast ‘This Past Weekend'. Tutto è nato dalla domanda se qualcuno gli avesse mai rubato la fidanzata. A quel punto Iron Mike ha ricordato la volta in cui vide la moglie Robin Givens – con la quale il matrimonio era in crisi, ma erano ancora sposati – con un giovane Pitt, prima che l'attore diventasse una star di Hollywood.

"No, non me l'ha rubata – ha precisato Tyson – Io e mia moglie stavamo divorziando. Ma potevamo rimetterci insieme, comunque andavamo ancora a letto insieme. Facevamo sesso ogni notte. Continuavamo a farlo, poi litigavamo sui giornali, e poi andavamo di nuovo a letto…".

Mike Tyson con la moglie Robin Givens: il matrimonio durò pochissimo

"Un giorno sono andato a casa sua proprio per questo e lei non era in casa – ha continuato l'ex pugile di Brooklyn – Non c'era nessuno. Poi la vedo arrivare sulla strada con la BMW che le avevo comprato io e aveva qualcuno con lei. Pensavo fosse una delle sue amiche di ‘Head of the Class' (la sitcom di cui la Givens era una protagonista, ndr), invece non era un'amica. Era quel figlio di puttana di Brad Pitt che cercava di farsi fare… Quel bianco figlio di puttana".

Tyson poi ha aggiunto di non aver fatto nulla a Pitt, che peraltro non era ancora un attore famoso in quel momento: "Non era ancora Brad Pitt! Non sapevo neanche chi cazzo fosse…".

Il matrimonio tra Mike Tyson e Robin Givens: appena un anno, con violenze domestiche

Il matrimonio tra Mike Tyson e Robin Givens durò molto poco. I due si conobbero nel 1987. Tyson, già campione mondiale dei pesi massimi e superstar planetaria, rimase colpito da Robin, che era una giovane attrice di serie TV (poi avrebbe avuto notorietà sul grande schermo recitando con Eddie Murphy ne ‘Il principe delle donne'). Iniziarono a frequentarsi velocemente e Mike spese tantissimi soldi per lei, tra macchine di lusso, gioielli e anche una vasca d'oro da 2 milioni di dollari. Si sposarono il 7 febbraio 1988, ma il matrimonio durò pochissimo: appena un anno, segnato da accuse di violenza domestica.