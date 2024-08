video suggerito

Il messaggio di Asia D’Amato alla sorella Alice e una vecchia promessa al papà: “Questa è per te” Mentre Alice metteva al collo la medaglia d’oro, la sua gemella Asia si è lasciata andare a una tenera dedica: il primo pensiero di entrambe è andato al padre scomparso due anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Alice D'Amato ha scritto la storia dell'Italia e il primo pensiero dopo aver avuto le mani la medaglia d'oro è andato al suo papà. Dal posto più alto del suo podio ha tenuto fede a una promessa fatta tempo fa e svelata dalla sua gemella Asia che con lei condivide tutto, compreso l'amore per la ginnastica artistica: lei non è a Parigi a causa di un infortunio ma non si è persa un istante del pomeriggio storico della sorella, dedicando il grande successo al padre ormai scomparso da due anni.

Le sorelle D'Amato portano nel cuore un grande vuoto che oggi le ha strette ancora di più. La sublime doppietta azzurra ha regalato gioia a tutta l'Italia, ma Asia e Alice avrebbero voluto condividere questo momento anche con il padre che è stato un cima alla lista dei loro pensieri una volta appesa la medaglia d'oro al collo.

Il messaggio di Asia D'Amato: la dedica al padre

Partite per Brescia a 10 anni, le gemelle hanno sempre condiviso tutto e si sono sacrificate per seguire il grande sogno. Accanto a loro c'è sempre stata l'ombra del padre, presente in ogni momento della loro vita: le ha seguite in ogni gara e incitate in ogni allenamento, fino al momento della malattia che lo ha strappato alle sue figlie nel 2022. Un momento difficilissimo per le ginnaste che a Olympics.com si sono strette nel loro dolore: "Ne abbiamo passate tante insieme. e la perdita di nostro padre ha indubbiamente lasciato una cicatrice, ma il nostro legame ci ha aiutato a superarla più ‘facilmente'".

Ed è stato quello stesso legame che oggi ha portato Asia a fare la dedica più bella di tutte. Mentre la sorella Alice si recava sul podio per ricevere la sua medaglia d'oro Asia ha deciso di lanciare una dedica sui social che di sicuro sarà apprezzata e condivisa anche dalla sua gemella. "Io non ho più parole… cosa hai fatto sorellina mia" e poi il messaggio più bello e tenero "papà questo è per te". Un messaggio d'amore in piena regola per le due sorelle che condividono un dolore enorme: il vuoto si sente oggi più che mai, nel momento di massima gloria che avrebbero voluto condividere anche con il padre, ma resta la gioia di aver realizzato una promessa che pesava come un macigno.