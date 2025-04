Chi è Carolina Sansoni: imprenditrice e fidanzata di Tommaso Paradiso, mamma della prima figlia Anna

Carolina Sansoni, fidanzata di Tommaso Paradiso, classe 1989 è un'imprenditrice. La 36enne è la fondatrice di Talkin Pills, agenzia creativa e un canale media dedicato al mondo del lavoro e dell'impresa. È da poco diventata mamma di Anna, nata dalla storia d'amore con l'ex frontaman dei TheGiornalisti.

Carolina Sansoni, 36 anni, è fondatrice dell'agenzia Talkin Pills insieme a Ludovica Tofanelli. Intervistata da Forbes, aveva parlato del loro progetto:

Vogliamo creare un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro, cercando di colmare il gap sulle nuove professioni e fare informazione in modo chiaro, utile e semplice. L'esigenza nasce davvero da chi ci segue e dalle domande che i giovani si pongono ogni giorno per il loro futuro.

Sansoni ha alle spalle studi nel campo del Fashion business alla Marangoni di Londra, oltre a diverse esperienze nel settore della moda per Stella McCartney, Tom Ford o la società di consulenza Kpmg.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni fanno coppia fissa dal 2017, anno del loro primo incontro avvenuto durante una partita di calcio. I due abitano insieme a Fiumicino, a Roma, insieme ai loro due cani Ugo e Pina. Il cantante, intervistato da IoDonna, aveva rivelato che la sua compagna era stata musa ispiratrice del brano Questa nostra stupida canzone d'amore. "Se sei veramente innamorato, se ti attraversa un amore reale e sincero, i pezzi vengono da soli – diceva parlando della sua dolce metà – Partono da una vera passione".

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno accolto la loro primogenita la mattina del 28 aprile 2025. La coppia ha dato il lieto annuncio tramite un post condiviso su Instagram in cui si legge:

Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto. Benvenuta in questo pazzo mondo piccola Anna, non vedo l’ora di fare questo viaggio insieme a te.