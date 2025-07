video suggerito

Oriana Marzoli piange la morte del cane Cocco: “Avrei dato la mia vita per te” Oriana Marzoli piange la morte del suo cane Cocco. Dopo settimane di sofferenze, il suo bulldog francese non ce l’ha fatta. Su Instagram il post omaggio: “Se avessi potuto ti avrei dato la mia vita”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo giorni di sofferenza, il cane di Oriana Marzoli è morto. L'ex concorrente del Grande Fratello nell'ultimo periodo aveva raccontato ai fan di Instagram cosa stava succedendo al suo bulldog francese di nome Cocco. Ne ha spesso parlato anche in tv dell'amore che prova per lui: oggi piange la sua morte e lo ha omaggiato con un post su Instagram.

Il dolore di Oriana Marzoli per la morte del cane

Spesso protagonista dei suoi post Instagram, accanto a lei, il cane di Oriana Marzoli, Cocco, è morto dopo una malattia. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, seconda classificata nella settima edizione dopo Nikita Pelizon, ha condiviso un post nel quale omaggia il suo migliore amico a quattro zampe: "Questo non è un addio, è un arrivederci. Ci rivedremo in cielo piccolo angelo" ha scritto la Marzoli a corredo di alcune foto. Così ha continuato: "Ti chiedo di essere felice lì, di vederci, di vegliare su me e mia madre. Sei l'anima più pura che io abbia mai conosciuto, un cane così buono. Grazie per essere entrato nella nostra vita, per averci donato tanta felicità, e anche per quest'ultimo sforzo che hai fatto per poterti salutare. Che orgoglio, che grande amore proviamo per te". L'influencer e volto televisivo molto conosciuto in Spagna ha dichiarato che "se avessi potuto, avrei dato la mia vita per te. Volevamo che te ne andassi in pace, senza dolore, e crediamo sia stato così. Sappiamo che hai dato tutto per noi. Che non eravamo ancora pronti e hai aspettato per farci capire che era il tuo momento". Poi, ha concluso: "Dacci la forza per continuare, ricordati quanto ti amiamo. Per sempre tu, Cocco, l'amore della mia vita".

Sul braccio il tatuaggio per il cane

Tra le stories Oriana Marzoli ha poi aggiunto una foto nella quale mostra il tatuaggio che fece tempo fa per il suo cane: si incise sul braccio il nome Cocco. "Sempre con me", ha scritto a corredo dell'immagine.