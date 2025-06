Justin Bieber litiga con i paparazzi e chiede privacy: “Sono un essere umano, smettila di provocarmi”

video suggerito

Justin Bieber si è reso protagonista di uno scontro con i paparazzi, che lo hanno filmato mentre si trovava in spiaggia. Proprio ieri il cantante aveva lanciato sui social un appello ai fan, chiedendo che la smettessero di chiedergli costantemente se stesse bene o meno. Già in passato aveva avuto un acceso diverbio con alcuni fotografi.

"Prenderai questo video fuori dal contesto e dirai che sono pazzo"

Nelle ultime ore è diventato virale il video in cui Justin Bieber si sfoga contro uno dei paparazzi che lo hanno raggiunto mentre si trovava in spiaggia. Nel filmato il cantante chiede che la sua privacy venga rispettata: "Questa è una spiaggia e non dovreste essere in spiaggia. Sono un padre, sono un marito. Non capisci, non ti è chiaro. Io mi sto facendo gli affari miei. Non mi interessa se sei sul marciapiede, sono una fottu*a persona che sta vicino alla sua auto in spiaggia". E ancora: "Capisci quello che sto dicendo? Non pensi che sia una cazzo di persona vera? Prenderai questo video fuori dal contesto e dirai che sono pazzo".

Il cantante ha ribadito di essere "un vero padre, un vero marito e una vera persona" e ha chiesto di di smetterla di essere provocato: "Non sto scherzando, non so chi ti stia pagando per provocarmi. Ma io non sono questo. Non mi interessa se sei sul marciapiede. Non mi interessa per quale lavoro sporco o per quali cose schifose verrai pagato dopo avermi provocato". Lo ha poi invitato ad allontanarsi: "Vai e passa una buona serata da qualche altra parte, davvero. Perché non lascerò che questo accada".

Justin Bieber: "Smettetela di chiedermi se sto bene"

Di recente Justin Bieber ha condiviso su Instagram alcuni screenshot di una conversazione privata con una persona di cui non si conosce l'identità. Nello scambio di messaggi, se ne leggono alcuni del cantante: "Non sopprimerò mai le mie emozioni per qualcuno. Il conflitto fa parte delle relazioni". E ancora: "La mia rabbia è una risposta al dolore che ho dovuto affrontare". Bieber aveva allegato alle immagini una richiesta rivolta ai fan: "Smettete di chiedermi se va tutto bene. La vostra preoccupazione è solo opprimente".