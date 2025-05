Hailey Bieber ricorda il parto: “Ebbi un’emorraggia, fu spaventoso. Nei mesi successivi odiai il mio corpo”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Per Hailey Bieber i mesi successivi al parto sono stati il "periodo più delicato" della sua vita. La modella e imprenditrice, 28 anni, nell'agosto dello scorso anno è diventata mamma per la prima volta di Jack Blues, avuto con il marito Justin Bieber. Il momento della nascita del suo primo figlio è stato complicato e doloroso, come ha ricordato a distanza di quasi un anno. Di recente, poi, a rendere la situazione più difficile anche una serie di gossip sul suo matrimonio, che ha prontamente smentito.

Hailey Bieber ha avuto un'emorragia postpartum

Nell'agosto 2024 Hailey Bieber è diventata mamma per la prima volta di Jack Blues, avuto con il marito Justin. Nonostante avesse cercato di arrivare pronta al parto in tutti i modi possibili, il momento si è rivelato più complicato del previsto, come ha rivelato in una lunga intervista a Vogue: "È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto". I medici hanno dovuto indurle il parto e romperle le acque in maniera non naturale: "Sono entrata in travaglio e ho sofferto alcune ore". Dopo la nascita del bambino, ha avuto un'emoraggia postpartum: "É stato un po' spaventoso. Mi fidavo del mio medico con tutta me stessa, ero serena, ma sanguinavo davvero tanto. La gente muore per questo e tale pensiero mi attraversa la mente".

La dismorfia corporea nei mesi successivi al parto

I mesi successivi al parto sono stati per la modella e imprenditrice nel settore del beauty il periodo più delicato e complicato della sua vita. La 28enne ha spiegato di essere arrivata a provare "odio per se stessa" e di aver sofferto di dismorfia corporea, facendo fatica ad accettare i cambiamenti del suo corpo:

Non sei più la stessa persona di prima. Cambia tutto dalla testa ai piedi. E credo che ci sia stato un momento in cui ero davvero iper-​fissata sul tornare a essere quella che ero. E poi ho dovuto accettare il fatto che non sarei tornata indietro.

La verità sul rapporto con il marito Justin

Nell'ultimo periodo sono diventate sempre più insistenti le voci di una presunta crisi nel matrimonio tra Justin e Hailey Bieber. La modella ha spiegato che i gossip arrivano nel "periodo più delicato della sua vita", quello del post partum: "Imparare una nuova versione di me stessa è molto difficile. Fare tutto questo mentre vado su internet ogni giorno e sento la gente dire “Stanno divorziando“ e “Non sono felici“ è davvero una rottura di scatole". La neo mamma, riferendosi a rutto quello che si legge in rete su di lei, ha poi chiarito: "Non è reale. Ho una vita vera. La mia vera vita è svegliarmi con la mia bellissima famiglia, mio ​​figlio, i miei amici e ho persone che mi conoscono e mi amano, e io amo loro".