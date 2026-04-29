Pilar Fogliati e l’amore per Fabio Paratici: “Vent’anni di differenza? Mi innamoro della persona, non dell’età”

Da quando per la prima volta il nome di Pilar Fogliati è apparso accanto a quello di Fabio Paratici, l'attrice romana non ha mai parlato in maniera approfondita della loro relazione, ma intervistata dal settimanale F ha lasciato emergere alcuni dettagli su questo incontro.

Pilar Fogliati parla dell'amore per Fabio Paratici

Lei attrice tra le più acclamate degli ultimi anni, per i suoi ruoli al cinema e in tv, tanto che Carlo Conti l'ha voluta al suo fianco durante il suo ultimo Sanremo, lui dirigente della Fiorentina, precedentemente in Juventus ed ex calciatore, hanno vent'anni di differenza ma gli è bastato incontrarsi, per caso, per far scattare la voglia di conoscersi. Galeotta fu una serata di qualche mese fa: "A una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo le cene contaminate con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti" racconta Pilar Fogliati al settimanale. In effetti, se non tramite amici comuni, era difficile potessero incontrarsi. Sono stati beccati insieme per la prima volta e subito fotografati, tanto che l'attrice ha sottolineato come prima non le fosse mai successo, ma ha deciso di non dare peso al chiacchiericcio delle persone:

Il fatto che veniamo da due ambienti diversi, i vent’anni di differenza di età… Però, dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato: «Mio Dio». Poi, mi sono detta: "Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega".

Sulla differenza d'età, poi, facendo qualche passo a ritroso nelle sue storie passate, non può negare di aver incontrato spesse volte uomini più grandi di lei, parlando del manager Severiano Recchi dice: "Quello prima, in realtà, aveva solo sei anni più di me, mentre quello prima ancora (l’attore Claudio Gioè, ndr) in effetti era parecchio più grande". L'attrice, poi, aggiunge: "Non c’è una regola, semplicemente mi innamoro della persona. Ho iniziato a lavorare a vent’anni e ho avuto subito a che fare con persone di ogni età, non ci faccio caso" e infine parlando del suo attuale compagno, ammette che ci sono dei motivi per cui nutre un sentimento per lui: "Mi piacciono le persone integre e lui lo è. Ed è simpatico, molto. Ridiamo veramente tanto".