Matteo Branciamore e Marta Filippi coppia nei Cesaroni e nella vita: “Temevamo di lasciarci lavorando insieme”

Matteo Branciamore e Marta Filippi sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 aprile. I due, che fanno coppia sul set dei Cesaroni e nella vita, hanno raccontato il loro primo incontro e anche il timore che lavorare insieme potesse minare il loro legame.

Matteo Branciamore e Marta Filippi sono stati ospiti della puntata di Verissimo di sabato 18 aprile. I due attori fanno coppia sul set de I Cesaroni, ma anche nella vita e hanno raccontato nel salotto di Silvia Toffanin come questa dinamica, inizialmente, li avesse impauriti, pensando che avrebbe potuto modificare il loro rapporto.

Il racconto del loro primo incontro

È Marta Filippi a raccontare che il provino per i Cesaroni è stato fatto di nascosto: "Mi sono chiesta e se alla fine va bene? Che faccio?" quando poi è stata presa per la parte della compagna di Marco, il personaggio interpretato da Matteo Branciamore, sono cambiate anche le domande: "E se finiamo per detestarci perché lavoriamo insieme?", ma l'attore non ha mai avuto dubbi sulla riuscita del loro sodalizio lavorativo: "Era lei più pessimista, io non ci ho mai veramente pensato". E quindi, da coppia nella vita, sono diventati coppia anche sul set, ma il loro incontro lontano dal piccolo schermo non è stato poi così romantico come se lo sarebbero aspettati:

Il primo passo lo ha fatto lui ma solo per conoscerci, lavoravamo insieme per un altro progetto, io quella sera ero nervosa, lui so è presentato con lo sciarpone, il cappello, non lo avevo riconosciuto, quindi lo saluto e mi rigiro, una gaffe incredibile.

Galeotto, quindi, fu un progetto per il quale iniziarono a lavorare insieme e man mano si accorsero che quella simpatia tra colleghi stava diventando qualcosa di più, come è Marta a raccontare: "Ci scrivevamo ogni giorno, mi chiedevo; ma perché non mi chiede di uscire? E quindi alla fine gliel’ho chiesto io". Branciamore commenta: "La nostra prima uscita è stata una comica. Mi si è rotta la batteria sotto casa sua alle 2 e mezza di notte". Da quel momento, però, hanno costruito un rapporto che dura ormai da due anni.

Leggi anche La fidanzata di Cristian Totti è nel cast dei Cesaroni: il supporto a Melissa Monti per il suo esordio

Eppure, Marta Filippi era già innamorata di Matteo Branciamore in tempi non sospetti. Era una ragazzina e alla Garbatella, dove abitava, si giravano proprio i Cesaroni: "Io ero pazza di lui" ammette durante l'intervista, ma era talmente emozionata che quando si presentava l'occasione di avvicinarsi non l'hai mai fatto: "Le foto preferivo chiederle agli altri, piuttosto che chiederle a lui. Ho chiesto a mio fratello di farsi una foto con Matteo". In effetti i due hanno dodici anni di differenza e a proposito dell'età, Toffanin fa notare alla coppia che nella fiction sono già genitori, alludendo al fatto che potrebbero esserlo anche nella vita reale ed è Branciamore a rispondere: "Forse ho un problema con la mia età, mi sento molto più giovane di quello che sono. Ma arriverà sicuramente quel momento".