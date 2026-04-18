Matteo Branciamore e Marta Filippi coppia nei Cesaroni e nella vita: “Temevamo di lasciarci lavorando insieme”
Matteo Branciamore e Marta Filippi sono stati ospiti della puntata di Verissimo di sabato 18 aprile. I due attori fanno coppia sul set de I Cesaroni, ma anche nella vita e hanno raccontato nel salotto di Silvia Toffanin come questa dinamica, inizialmente, li avesse impauriti, pensando che avrebbe potuto modificare il loro rapporto.
Il racconto del loro primo incontro
È Marta Filippi a raccontare che il provino per i Cesaroni è stato fatto di nascosto: "Mi sono chiesta e se alla fine va bene? Che faccio?" quando poi è stata presa per la parte della compagna di Marco, il personaggio interpretato da Matteo Branciamore, sono cambiate anche le domande: "E se finiamo per detestarci perché lavoriamo insieme?", ma l'attore non ha mai avuto dubbi sulla riuscita del loro sodalizio lavorativo: "Era lei più pessimista, io non ci ho mai veramente pensato". E quindi, da coppia nella vita, sono diventati coppia anche sul set, ma il loro incontro lontano dal piccolo schermo non è stato poi così romantico come se lo sarebbero aspettati:
Il primo passo lo ha fatto lui ma solo per conoscerci, lavoravamo insieme per un altro progetto, io quella sera ero nervosa, lui so è presentato con lo sciarpone, il cappello, non lo avevo riconosciuto, quindi lo saluto e mi rigiro, una gaffe incredibile.
Galeotto, quindi, fu un progetto per il quale iniziarono a lavorare insieme e man mano si accorsero che quella simpatia tra colleghi stava diventando qualcosa di più, come è Marta a raccontare: "Ci scrivevamo ogni giorno, mi chiedevo; ma perché non mi chiede di uscire? E quindi alla fine gliel’ho chiesto io". Branciamore commenta: "La nostra prima uscita è stata una comica. Mi si è rotta la batteria sotto casa sua alle 2 e mezza di notte". Da quel momento, però, hanno costruito un rapporto che dura ormai da due anni.
Eppure, Marta Filippi era già innamorata di Matteo Branciamore in tempi non sospetti. Era una ragazzina e alla Garbatella, dove abitava, si giravano proprio i Cesaroni: "Io ero pazza di lui" ammette durante l'intervista, ma era talmente emozionata che quando si presentava l'occasione di avvicinarsi non l'hai mai fatto: "Le foto preferivo chiederle agli altri, piuttosto che chiederle a lui. Ho chiesto a mio fratello di farsi una foto con Matteo". In effetti i due hanno dodici anni di differenza e a proposito dell'età, Toffanin fa notare alla coppia che nella fiction sono già genitori, alludendo al fatto che potrebbero esserlo anche nella vita reale ed è Branciamore a rispondere: "Forse ho un problema con la mia età, mi sento molto più giovane di quello che sono. Ma arriverà sicuramente quel momento".