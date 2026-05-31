Enrico Brignano e il primo incontro con Flora Canto: “Le feci un provino, mi disse che le avevano rubato l’auto”

Enrico Brignano ha raccontato il primo incontro con la moglie Flora Canto e la nascita del loro amore: “Dovevo farle un provino, arrivò senza il materiale perché le avevano rubato la macchina”.

Enrico Brignano è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, in onda il 31 maggio. Nello studio di Mara Venier, il comico ha ripercorso la sua carriera e tracciato un bilancio della sua vita, dopo aver da poco compiuto 60 anni. Tra gli argomenti di conversazione, anche il matrimonio con Flora Canto, che l'ha reso padre di due bambini.

L'amore con Flora Canto, per Brignano, è arrivato quando aveva all'incirca 50 anni e stava attraversando un periodo difficile. È stata lei, ha raccontato, a fargli tornare "la voglia di vivere e di sorridere". Il primo incontro a un provino, in cui la comica era stata chiamata ma che si è rivelato un disastro: "Ci siamo conosciuti a un provino che le ho fatto io. Non aveva il cd delle canzoni perché le avevano rubato la macchina con tutto dentro".

Una volta che Brignano l'ha vista entrare, ha subito catturato la sua attenzione e l'ha fatta esibire lo stesso: "Avevamo un pianoforte, ha fatto un paio di canzoni romanesche e ha dimostrato di avere una bella voce". Tra loro una certa complicità fin dall'inizio: "Rideva ancora alle mie battute, c'è stato subito feeling. Il giorno dopo c'era un call back, siamo arrivati entrambi in anticipo all'orario dell'appuntamento e le offrii un cappuccino".

Nel corso degli anni, Brignano e Flora Canto hanno poi consolidato il loro legame e sono diventati genitori di due figli, Martina e Nicolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021. I due si supportano nella vita di coppia e in quella lavorativa, anche se l'attrice ha precisato di non essere mai stata "raccomandata" dal marito e che il fatto di essere "moglie di" non le ha mai aperto alcun tipo di opportunità rispetto agli altri e in nessun contesto. Brignano e Canto si sono sposati nel 2022.