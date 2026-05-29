Flora Canto: “Non sono raccomandata. Ho subito mobbing da una comica, mi ha umiliato pubblicamente”

Flora Canto ha rivelato che nel mondo della comicità al femminile non c’è tutta quella complicità che ci si aspetterebbe: “Una collega mi ha fatto mobbing, mi ha umiliata pubblicamente”. Quanto all’essere ‘moglie di’ Enrico Brignano, ha svelato: “Non sono raccomandata, non mi fa lavorare lui”.

Flora Canto si è raccontata a Giulia Salemi tra momenti di comicità, frecciatine e il rapporto con il marito Enrico Brignano. Ospite del podcast Non lo faccio per moda, la comica ha parlato dell'etichetta di "moglie di" che spesso le viene affidata e ha rivelato anche di aver subito mobbing da parte di una collega, di cui però ha scelto di non fare il nome.

Flora Canto ha raccontato di non essere mai stata una "raccomandata" per via del marito Enrico Brignano, anzi, tutto al contrario: "Non ha il potere di farmi lavorare, lo dico serenamente. Lui è un attore comico, non ha il potere di farmi fare qualcosa, altrimenti gliel'avrei chiesto". Tuttavia, la comica ha spiegato che ci sono occasioni in cui il fatto di essere ‘moglie di' rappresenta un pro: "A volte, se devo prenotare un posto, uso direttamente il suo nome. Visto che mi devo ‘accollare' l'etichetta, almeno sfrutto i risultati. Mi dice ‘ti sei giocata il jolly'". Quanto al loro essere genitori: "Lui è cintura nera di bricolage e più i nostri figli crescono, più comincia a trovare tanti punti di incontro. Adesso è un papà grande, se li gode e rinuncia anche a dei lavori per stare con loro".

Flora Canto ha parlato anche del suo lavoro, in particolare della "complicità al femminile" nel mondo della comicità. Una complicità che lei non ha trovato, anzi, ha raccontato di aver vissuto episodi spiacevoli durante un programma: "Una comica fece mobbing nei miei confronti. Durante il programma non è stata carina, mi maltrattò pubblicamente. Essendo anche più grande di me, mi aspettavo un trattamento diverso".

Flora Canto non ha voluto fare alcun nome, giurando di non rivelarlo a Salemi (e al pubblico) nemmeno sotto tortura. Tuttavia, durante il gioco ‘chi butti dalla torre', al nome di Geppi Cucciari ha commentato con "proprio no", lasciando intendere di non stimarla particolarmente. "C'è del non detto", ha commentato infatti l'influencer. E Canto ha ammesso: "Tra i nomi che hai detto, potrebbe esserci anche la comica in questione". I nomi spaziavano da Cucciari a Teresa Mannino, Brenda Lodigiani, Valeria Graci, Virginia Raffaele, Michela Giraud, Paola Cortellesi.