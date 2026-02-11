Chi è il fidanzato di Pilar Fogliati, l’attrice è innamorata di Fabio Paratici: “Mi piace molto, sono contenta”

Pilar Fogliati è fidanzata con Fabio Paratici. L’attrice e il direttore sportivo della Fiorentina fanno coppia da alcuni mesi.

Pilar Fogliati ha un nuovo amore. L'attrice è fidanzata con Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le foto che ritraggono i due insieme erano già circolate nei mesi scorsi. In queste ore, il settimanale Chi pubblica nuovi scatti. Proprio al magazine, in un'intervista rilasciata nelle scorse settimane, Pilar Fogliati aveva annunciato di avere ritrovato l'amore: "Da qualche mese sto uscendo con una persona che mi piace molto".

Chi è Fabio Paratici, fidanzato di Pilar Fogliati

Chi segue lo sport e in particolare il calcio, sa benissimo chi sia Fabio Paratici. Classe 1972, il cinquantatreenne è l'attuale direttore sportivo della Fiorentina. Nel suo passato, tuttavia, ha ricoperto incarichi prestigiosi anche in altre squadre. Ma andiamo con ordine. La sua carriera calcistica inizia dal campo. Ha giocato in squadre come Sassuolo, Palermo e Brindisi. Nel 2004 ha deciso di mettere un punto alla sua carriera di calciatore. Da lì è iniziata quella dirigenziale prima nella Sampdoria e poi nella Juventus e infine al Tottenham. In quest'ultimo caso si è visto costretto a sospendere temporaneamente l'incarico di direttore generale per via della squalifica di 30 mesi comminata dalla Figc per il caso delle plusvalenze e del processo sportivo contro la Juventus. Di recente, ha commentato la vicenda della squalifica:

Nessuno di noi alla Juventus è stato condannato per valori artificiali ma per un principio di contabile e bilancio mai utilizzato. Né prima né dopo sono stati commessi errori e leggerezze, mi sono vergognato di dovermi difendere. Perché se senti di non aver commesso nulla ti sembra quasi di vergognarti a difenderti. È stato un percorso difficile che comunque mi ha reso una persona migliore.

Dopo i 30 mesi di squalifica è tornato al Tottenham ma come direttore sportivo. Oggi, come dicevamo, è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina.

Pilar Fogliati e l'amore come gioco di squadra

La trentatreene, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale Chi, ha spiegato di avere chiuso una relazione durata sei anni. In passato è stata legata a Claudio Gioè e a Severiano Recchi: "Da qualche mese sto uscendo con un’altra persona che mi piace molto. Una persona molto bella, quindi sono contenta". Per lei, l'amore è un gioco di squadra: "L’amore per me è il senso di squadra. Cioè la mia parola d’ordine quando sono fidanzata è dire: ‘Io e te siamo una squadra‘. Se mi sento così con un uomo, quella è una storia d’amore importante".