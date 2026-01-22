Alba Parietti: “Da quando sono in menopausa sto molto meglio, gli uomini sono attratti dalle donne grandi”

Alba Parietti parla di come è cambiata la sua vita dopo la menopausa: “Sto meglio fisicamente e psicologicamente. Ci sono un sacco di cose belle che arrivano dopo”.

Alba Parietti si racconta sempre con grande generosità. In un'intervista rilasciata in queste ore, ha parlato del rapporto con la bellezza a sessantaquattro anni. La conduttrice è convinta che non le venga perdonato il fatto di avere ancora un aspetto "appetibile", ma non intende rinunciare a una vita intensa. Parietti ha anche parlato della fine della relazione con Fabio Adami.

Alba Parietti racconta come è cambiata la sua vita dopo la menopausa. In un'intervista intima rilasciata al settimanale F ha dichiarato che c'è chi ritiene che per l'età che ha – 64 anni – dovrebbe rinunciare a tutto: "Quando una donna ha ancora un aspetto appetibile a un’età in cui questo non è “previsto”, scatta qualcosa". È convinta che donne come lei o come Barbara D'Urso siano ritenute "pericolosissime". Quindi si è lasciata andare a una confidenza. Alba Parietti non ha dubbi, dopo la menopausa la sua vita è cambiata in meglio:

Non ho la pelle di una ventenne, ma ho lo charme di una 64enne. C’è una cosa che non viene raccontata e la vorrei urlare: io sto molto meglio, sia fisicamente che psicologicamente, da quando sono in menopausa. Ci sono un sacco di cose belle che arrivano “dopo”. E, detto tra noi, ci sono anche tantissimi uomini che sono attratti dalle donne grandi.

Perché è finita la relazione con Fabio Adami. Nel corso dell'intervista, ha parlato anche della rottura con Fabio Adami. Per lui ha usato parole colme di affetto: l'ha resa molto felice e l'ha convinta a credere ancora una volta nell'amore. Poi, purtroppo, qualcosa si è spezzato:

Eravamo arrivati a un punto della nostra storia dove non eravamo più felici. Era diventata una relazione competitiva e alla fine stavamo male entrambi.

Con lui sperava di avere trovato l'altra metà della mela, ma non era così. Oggi le causa una certa sofferenza non avere accanto un compagno con cui condividere le cose belle della vita: "Che senso ha vivere delle cose belle se non puoi rendere partecipe nessuno? Oggi mi fa soffrire non poter parlare con qualcuno delle emozioni che provo".