Alba Parietti torna single: “È finita con Fabio Adami. Ho paura di invecchiare, uso i filtri per foto e video”

Alba Parietti si racconta in una lunga intervista di Ferragosto per attraversare i momenti più importanti della sua carriera, la recente frizione con Lorella Cuccarini sui social, la diffida ricevuta da Raoul Bova forse per un'opinione di troppo sulla separazione da Rocío Muñoz Morales e la fine del suo amore con Fabio Adami. Sulle critiche ricevute negli ultimi anni per le foto ritoccate: "È vero, uso i filtri quando faccio i video. Che fastidio possono dare?".

La risposta alle critiche sulle foto troppo ritoccate

Alba Parietti si racconta su Il Corriere e lo fa senza timore di fronteggiare le critiche per le foto ritoccate che carica sui suoi profili social. La nota opinionista tv confessa di aver paura di invecchiare e di non capire cosa possa esserci di piacevole nell'ammalarsi, avere acciacchi, affrontare i mali che l'età avanzata pian piano impone all'attenzione. Invecchiare con dignità è un tema importante che di certo non le sfugge quando pensa a cosa significhi per lei, ovvero "mantenere l'avvenenza", perché fa parte delle sue fragilità.

Un viso di porcellana, che spesso finisce a essere oggetto di dibattito sui social per quanto possa sembrare inverosimile: "Lo aveva anche mia madre. Poi, é vero, uso i filtri quando faccio i video. Che fastidio possono dare? Mi disturba, invece, quando alcuni mostrano immagini contraffatte che amplificano, per esempio, le mie labbra rifatte".

La diffida ricevuta da Bova per un'opinione sulla separazione da Rocìo

Tra i vari argomenti trattati, anche quello della diffida ricevuta dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace per conto di Raoul Bova. Forse un'opinione di troppo ha scatenato la reazione del noto attore, che si sarebbe già mosso per fare causa a Ryanair e Napoli Calcio per la satira a fini commerciali su una frase estrapolata dalle chat private con Martina Ceretti. Alba Parietti spiega cosa aveva detto e perché non si sente colpevole: "Avevo soltanto detto che mi dispiaceva che lui non avesse speso parole di rammarico per la compagna e per le figlie, inevitabilmente coinvolte. Esprimere il proprio parere con garbo e senza offendere non credo sia vietato".