Lorella Cuccarini attacca Alba Parietti, lei risponde: “Sei stata ipocrita, ora cerchi di mettermi in ridicolo”

Alba Parietti risponde a Lorella Cuccarini. La showgirl e conduttrice ha commentato le recenti dichiarazioni della professoressa di Amici riguardanti il Festival di Sanremo 1993, rilasciate al Corriere della Sera. In quell'anno, Parietti condusse il DopoFestival e Cuccarini fu co-conduttrice al fianco di Pippo Baudo. Quest'ultima ha definito la collega "indelicata", accusandola di aver fatto "polemica sui giornali". La risposta non è tardata ad arrivare: "Raccontare oggi questa storia, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo di mettermi in ridicolo".

La risposta di Alba Parietti alle parole di Lorella Cuccarini

Alba Parietti ha voluto rispondere alla recenti dichiarazioni di Lorella Cuccarini riguardanti la loro presenza al Festival di Sanremo 1993, accanto al conduttore Pippo Baudo. In un lungo post su Instagram, accompagnato da una loro foto insieme dell'epoca, la showgirl ha spiegato:

All’epoca ero la “donna di rete” di Raiuno, alla guida di Domenica In, mentre Lorella ricopriva lo stesso ruolo a Mediaset, conducendo il pomeriggio domenicale. Brando Giordani e Fuscagni mi volevano per affiancare ancora , dopo il successo dell’anno prima Pippo Baudo sul palco dell’Ariston, ma volle Lorella. Relegandomi al DopoFestival che accettai di buon grado perché a me piacciono le sfide .

Parietti, quindi, accettò di condurre il DopoFestiva, ma venne "esclusa sistematicamente" da tutte le conferenze stampa con Cuccarini, che invece fu invitata nel suo spazio. "Si costruì un’immagine di me come “la strega cattiva” e di Lorella come “Biancaneve”. Pippo mi zittiva , mi sovrastava e quel gioco al massacro creò’ il successo del Dopofestival", ha raccontato la showgirl. Un episodio in particolare infastidì Parietti:

Ricordo però che, in una rara occasione, durante una conferenza stampa da cui ero stata esclusa, Lorella si alzò davanti a tutti i giornalisti con un sorriso e fare materno : “Almeno abbracciamoci”. Un gesto che, date le circostanze, trovai francamente ipocrita.

Cosa ha detto Lorella Cuccarini sul Festival di Sanremo con Parietti

Parietti ha concluso la sua riflessione spiegando che, se non fosse stato per Cuccarini, non avrebbe mai raccontato l'episodio. "Trovo curioso che abbia tirato fuori questa storia, soprattutto considerando che all’epoca i nostri ruoli erano assolutamente paritetici. Raccontarla oggi, nel modo in cui lo fa, suona quasi come un tentativo — assurdo — di mettermi in ridicolo", ha spiegato la showgirl. Nell'intervista al Corriere della Sera, riguardo alla collega, Cuccarini ha detto: "Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: “Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi” ".