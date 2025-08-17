Lorella Cuccarini sulla morte di Pippo Baudo: “Papà artistico, speravo che questo momento non arrivasse mai”

Lorella Cuccarini ricorda commossa Pippo Baudo. Fu proprio il noto conduttore a lanciarla nel programma Fantastico. E fu lui a definirla "La più amata dagli italiani". Oggi, Lorella Cuccarini lo ricorda con grande riconoscenza, definendolo il suo "maestro" e "papà artistico".

La preoccupazione per non essere riuscita a parlargli a giugno

Su Instagram, Lorella Cuccarini ha ricordato Pippo Baudo. La conduttrice ha spiegato che lo scorso giugno aveva provato a mettersi in contatto con il conduttore per fargli gli auguri di buon compleanno. Tuttavia, non era riuscita a parlare con lui e questo aveva destato in lei una certa preoccupazione. In queste ore, la notizia della morte del conduttore: "A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma…". Lorella Cuccarini ha rivolto all'ottantanovenne parole cariche di riconoscenza. Fu lui a scoprirla e a lanciare la sua brillante carriera:

Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e a Dina.

È stato Pippo Baudo a lanciare la carriera di Lorella Cuccarini

Erano gli anni '80 e Lorella Cuccarini muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina. La svolta avvenne quando Pippo Baudo la notò a una convention pubblicitaria e la volle al suo fianco nel programma di Rai1 Fantastico, che era giunto alla sesta edizione. Sostituì Heather Parisi e affiancò Galyn Görg. Fu protagonista anche della settima edizione con Alessandra Martines. Da lì la sua carriera prese il volo. Lorella Cuccarini non ha mai nascosto la sua sincera riconoscenza a Pippo Baudo.