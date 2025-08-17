Morto Pippo Baudo, attesa per la data dei funerali: oggi si apre la camera ardente

Mentre l'Italia piange la perdita di uno dei suoi volti televisivi più amati, si stanno definendo i dettagli per l'ultimo saluto. La camera ardente è in fase di allestimento presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. L'apertura al pubblico è prevista per le ore 11 di questa mattina, domenica 17 agosto.

Al momento restano ancora da chiarire alcuni aspetti organizzativi: non è ancora definito se l'accesso sarà riservato a famiglia e amici stretti o se sarà aperto a tutti coloro che vorranno rendere omaggio al grande conduttore. Non è esclusa inoltre la possibilità di una seconda camera ardente in un'altra location romana.

Quello che appare ormai certo è la volontà della famiglia di celebrare i funerali in Sicilia, terra d'origine di Pippo Baudo. Un ritorno alle radici per l'ultimo viaggio di chi ha portato l'eleganza e la verve siciliana nelle case di tutti gli italiani, costruendo un ponte culturale tra Sud e Nord che ha contribuito a unire il Paese attraverso lo schermo televisivo.

Seguiremo l'evolversi della situazione con aggiornamenti in tempo reale su orari della camera ardente, modalità di accesso e date dei funerali.