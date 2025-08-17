Morto Pippo Baudo, attesa per la data dei funerali: oggi si apre la camera ardente

La camera ardente di Pippo Baudo è in allestimento, funerali in Sicilia
Mentre l'Italia piange la perdita di uno dei suoi volti televisivi più amati, si stanno definendo i dettagli per l'ultimo saluto. La camera ardente è in fase di allestimento presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma Sud, la stessa struttura dove Baudo ha trascorso i suoi ultimi giorni. L'apertura al pubblico è prevista per le ore 11 di questa mattina, domenica 17 agosto.
Al momento restano ancora da chiarire alcuni aspetti organizzativi: non è ancora definito se l'accesso sarà riservato a famiglia e amici stretti o se sarà aperto a tutti coloro che vorranno rendere omaggio al grande conduttore. Non è esclusa inoltre la possibilità di una seconda camera ardente in un'altra location romana.
Quello che appare ormai certo è la volontà della famiglia di celebrare i funerali in Sicilia, terra d'origine di Pippo Baudo. Un ritorno alle radici per l'ultimo viaggio di chi ha portato l'eleganza e la verve siciliana nelle case di tutti gli italiani, costruendo un ponte culturale tra Sud e Nord che ha contribuito a unire il Paese attraverso lo schermo televisivo.
Seguiremo l'evolversi della situazione con aggiornamenti in tempo reale su orari della camera ardente, modalità di accesso e date dei funerali.
La camera ardente di Pippo Baudo al Policlinico sarà privata
È arrivata una ulteriore conferma: la camera ardente di Pippo Baudo allestita presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma sarà riservata esclusivamente alla famiglia e agli amici più stretti. Una scelta che rispetta non solo la volontà di riservatezza emersa già nelle ore immediatamente successive alla scomparsa del grande conduttore, ma anche la tutela dell'ordine pubblico. La camera ardente aprirà alle ore 11.
Il primo provino di Pippo Baudo del 1960: "Fantasista, buona presenza, può essere usato per programmi minori"
Spunta il primo provino di Pippo Baudo dagli archivi della Rai. Una nota firmata da Antonello Falqui e Lino Procacci datata "aprile 1960" in cui si legge:
Baudo Giuseppe di anni 24. Fantasista. Buona presenza. Buon video. Discreto nel canto. Suona discretamente il pianoforte. N.B. può essere utilizzato per programmi minori.
I cambi di palinsesto Rai per omaggiare Pippo Baudo
La Rai ha annunciato i primi cambiamenti al palinsesto di oggi per rendere omaggio alla memoria di Pippo Baudo. Su Rai 1, dalle 8:20 alle 10:00, va in onda uno "Speciale Tg1 – Addio a Pippo Baudo" condotto da Giorgia Cardinaletti, che ripercorrerà la straordinaria carriera del conduttore attraverso immagini d'archivio, testimonianze e ricordi dei colleghi che hanno lavorato con lui.
Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:40, Estate in Diretta dedicherà una puntata speciale interamente a Pippo Baudo. Quattro ore e quaranta minuti di programmazione per celebrare l'uomo che ha fatto la storia della televisione italiana, con collegamenti, interviste esclusive e un viaggio nella memoria collettiva degli italiani.
Maria De Filippi ricorda Pippo Baudo con le parole di Enrico Mentana: "Sono state le più eleganti"
Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha affidato ai social il suo commovente ricordo di Pippo Baudo, con parole che hanno colpito Maria De Filippi, al punto che la conduttrice ha deciso di repostarle integralmente sul canale della sua casa di produzione Witty Tv. Nel post Instagram, accompagnato da una foto che ritrae Baudo con Costanzo e con lui, il direttore Mentana scrive: "Se ne è andato anche lui, Pippo. È stato con Mike, Raffaella, Corrado e Costanzo uno dei re della TV, da Settevoci ai mille Sanremo, a tantissime altre pagine storiche della nostra vita comune. La memoria mi fa riaffiorare una valanga di ricordi tutti legati alla sua straordinaria presenza. Addio grande Pippo". Maria De Filippi ha ripubblicato il post e ha scritto: "Penso che Enrico abbia usato le parole più eleganti e giuste su Pippo. È per questo che reposto le sue frasi e le sottoscrivo. MDF".
Come è morto Pippo Baudo: "Circondato dagli affetti più cari"
Pippo Baudo si è spento serenamente nella serata di sabato 16 agosto, circondato dagli affetti più cari. Uomo di profonda fede, ha voluto che fosse presente un sacerdote negli ultimi momenti. La famiglia ha mantenuto il massimo riserbo fino all'annuncio ufficiale, arrivato intorno alle 21 di ieri sera.
Con la sua morte si chiude un'era per la televisione italiana. Baudo non è stato solo un conduttore, ma un vero e proprio architetto dello spettacolo televisivo, capace di reinventare format e di scoprire talenti che oggi sono pilastri dell'intrattenimento nazionale.
La notizia della sua morte, avvenuta ieri sera al Policlinico Campus Biomedico di Roma, è stata confermata dall'avvocato Giorgio Assumma dopo le prime indiscrezioni filtrate da fonti vicine alla famiglia e riportate dall'Ansa.