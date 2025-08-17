spettacolo
La famiglia Bongiorno: “Pippo Baudo portò sulle spalle il feretro di Mike, tra loro rivalità fraterna”

Daniela Bongiorno e i figli Leonardo, Nicolò e Michele rendono omaggio a Pippo Baudo e ricordano quel gesto “bellissimo e indimenticabile” che fece al funerale di Mike Bongiorno.
A cura di Daniela Seclì
Immagine

La famiglia Bongiorno, in una nota, rende omaggio a Pippo Baudo. La moglie di Mike Bongiorno, Daniela, e i figli Leonardo, Nicolò e Michele si uniscono "con profonda commozione al dolore per la scomparsa di Pippo Baudo", ricordandolo come un vero amico oltre che un grande protagonista della storia della televisione italiana. Daniela Bongiorno non dimentica il gesto che Pippo Baudo fece il giorno del funerale di suo marito: "Ci tengo molto a salutare Pippo ricordando il gesto bellissimo e indimenticabile che fece il giorno del funerale di Mike, portando sulle spalle il suo feretro".

Daniela Bongiorno ricorda il gesto di Baudo al funerale di Mike

Pippo Baudo al funerale di Mike Bongiorno
Era l'8 settembre 2009 quando moriva Mike Bongiorno. La moglie Daniela ha ricordato quando Pippo Baudo portò sulle spalle la bara del collega. Un gesto, che secondo Bongiorno, dimostra senza ombra di dubbio il legame che c'era tra il conduttore scomparso il 16 agosto e la famiglia di Mike:

Un atto che racconta meglio di mille parole il legame profondo che lo univa alla nostra famiglia, la sua amicizia sincera e l'affetto che ci ha accompagnato fino alla fine.

Il legame speciale tra Mike Bongiorno e Pippo Baudo

Mike Bongiorno e Pippo Baudo spesso si punzecchiavano pubblicamente sul numero di Festival di Sanremo condotti: tredici Pippo Baudo e undici Mike Bongiorno. Oggi, la moglie di Bongiorno parla di "rivalità fraterna che, dietro le quinte, era sempre fatta di rispetto, affetto e stima reciproca". Anche dopo la morte di Mike, Pippo Baudo non ha smesso di fare sentire il suo sostegno e la sua vicinanza alla famiglia. La nota si conclude nella consapevolezza che il conduttore non sarà mai dimenticato: "La famiglia Bongiorno lo ricorda con gratitudine e affetto, certa che il suo sorriso e la sua voce resteranno per sempre parte di quella stagione irripetibile che lui e Mike hanno saputo regalare al nostro Paese".

