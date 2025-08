Rocìo Munoz Morales in pubblico dopo gli audio di Bova: “La mia esperienza mi ha reso una donna forte”

Rocìo Munoz Morales, ospite al Magna Grecia Film Festival, appare per la prima volta in pubblico dopo il caso mediatico che vede coinvolto il compagno Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. L’attrice parla di quei valori che oggi l’hanno resa una donna forte: “Essere sincere, fiere di sé e della propria verità” dice sul palco della rassegna.

Rocìo Munoz Morales appare in pubblico, per la prima volta, da quando è scoppiato il caso mediatico che vede protagonista il compagno Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. L'attrice, ospite del Magna Grecia Film Festival, a Soverato, intrattiene una conversazione approfondita con Carolina Di Domenico e parla anche di quei valori che l'hanno resa la donna che è oggi.

Le parole di Rocìo Munoz Morales ospite al Magna Grecia Film Festival

Un incontro con il pubblico che arriva in un momento ben preciso della vita di Rocìo Munoz Morales, in questi giorni al centro di un fitto chiacchiericcio a seguito di quanto è stato diffuso da Fabrizio Corona sul conto del compagno, Raoul Bova, e del presunto tradimento ai suoi danni. L'attrice parla, apertamente, del suo modo di affrontare la vita, sostenendo che seguire la strada della sincerità e del rispetto si è rivelato importante per forgiare il suo carattere:

[…] di essere delle donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, gentili, sincere e questo credo che per la mia esperienza è quello che mi rende la donna forte che sono oggi. Tutti questi valori che io ho, che ho succhiato da mia madre e dalle mie sorelle, io credo che nella vita le persone con il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, chi dice per favore, chi sorride agli altri, chi è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po’ più incavolati e ce l’hanno un po’ più con gli altri.

Non mancano, poi, parole rivolte alla Calabria, terra che ospita la rassegna e anche in questo caso, l'artista spagnola parla di autenticità: "È una grandissima emozione tornare in Calabria. Amo la verità della Calabria, è una terra che mi arriva nuda, nel suo bello e nel suo brutto, ma accoglie, non ha paura di essere se stessa, sapendo le proprie fragilità, quando una terra è così sincera, ha una sua potenza".

Il commento di Rocìo Munoz Morales su Raoul Bova

Nessun commento pubblico alla vicenda che, suo malgrado, la vede protagonista in questi giorni d'estate e di cui l'Italia intera ha parlato, apprendendo le notizie sui vari organi di stampa. L'unico commento alla questione è stato diffuso tramite il suo avvocato. L'attrice si è detta ferita e delusa, sostenendo di aver saputo del flirt dalla stampa e dichiarando di non essersi mai separata dal compagno in questi mesi. A questo, poi, si aggiungono le dichiarazioni fatte in udienza al Tribunale Civile di Roma, dove Munoz Morales avrebbe lasciato intendere che quello con Martina Ceretti non sarebbe stato l'unico episodio, come scritto dal Corriere della Sera: