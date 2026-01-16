Alessia Cammarota in lacrime dopo l’addio ad Aldo Palmeri: “La parte più difficile della separazione è questa”

Alessia Cammarota si confessa a cuore aperto sui social, raccontando il primo Natale da separata e il dolore di doversi dividere i figli con il suo ex Aldo Palmieri: “Non sono una vittima, sto solo imparando a conoscermi di nuovo”.

Dopo anni di amore travolgente, tre figli e diverse crisi superate, Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno messo fine al loro matrimonio. Una rottura che, dopo il silenzio delle prime settimane, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di raccontare senza filtri, mostrandosi in tutta la sua fragilità attraverso una serie di storie su Instagram.

Lo sfogo di Alessia Cammarota

Le recenti festività hanno rappresentato il primo vero banco di prova della sua nuova vita da single, tra la gestione dei bambini e l'assenza dell'ex compagno: "Sapete che per me queste feste non sono state al massimo. Assolutamente no. Era il primo anno, ci si divide i bambini, ci si dividono i momenti. La verità è che nessuno ti insegna o ti spiega che la parte più complicata della separazione, del divorzio, è proprio questa: dividersi in certi momenti e condividerli altre volte", ha detto su Instagram. L'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha spiegato quanto sia complesso mantenere una "continuità familiare" per il bene dei figli, nonostante il legame di coppia sia ormai spezzato. Una fatica emotiva che la vede costretta a forzare i propri spazi: "Vai contro tante cose per dare continuità di famiglia ai bambini. Anche se è una famiglia diversa, io ci definisco sempre una famiglia".

Il percorso in terapia e il peso del giudizio

L'ex corteggiatrice ha ammesso di aver intrapreso un percorso di psicoterapia per affrontare le sfide emotive di questo periodo. Un passaggio fondamentale per rivendicare il proprio diritto a stare male senza essere etichettata dal pubblico del web: "Se scende una lacrima, non vuol dire essere vittima. Perché vittima non è un termine che sento mio, non è un termine che mi appartiene. Mi pesa così tanto l'immagine di questa donna fragile o debole… non sono lì a piangere su qualcosa che non ho più. È andato, d’accordo, voleva andare, andrà, non sarò lì a disperarmi". Nonostante il dolore, Cammarota sembra decisa a trasformare questa separazione in un'opportunità di rinascita personale. L'addio ad Aldo, per quanto sofferto, le ha permesso di rimettere se stessa al centro di tutto, lontana dalle dinamiche di coppia che l'hanno accompagnata per oltre un decennio.