Morata avrebbe lasciato la casa di famiglia, Campello rompe il silenzio sulle voci di divorzio: “Sono tranquilla”

Alice Campello ha rotto il silenzio sulle voci di divorzio da Alvaro Morata sempre più insistenti. L'influencer ha spiegato di essere "tranquilla" in questo momento riguardo la sua vita sentimentale, pur non avendo confermato ufficialmente la fine della loro matrimonio. Nel frattempo, stando a quanto raccontano i media spagnoli, il calciatore del Como ha lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in una nuova abitazione a Milano, vicino ai figli Alessandro, Leonardo, Edoardo e la piccola Bella.

"Sono molto tranquilla": le parole di Campello

Alice Campello ha fatto la sua prima apparizione pubblica a Madrid da quando le voci sul divorzio dal marito si sono fatte sempre più insistenti. L'influencer si trovava insieme a una delle più care amiche in un esclusivo ristorante della capitale spagnola, dove hanno trascorso una serata insieme all'insegna del relax e delle confidenze. Raggiunta dalle telecamere di Europa Press, come riporta il sito spagnolo Hola!, Campello per la prima volta ha risposto alla domanda sul la rottura rottura definitiva da Morata: "Non voglio parlarne. Sono molto tranquilla ed è questo quello che conta". Una risposta che di fatto non conferma ufficialmente la situazione della coppia, ma alimenta ancora di più le voci, trasformandole quasi in certezza. Con il calciatore, ha poi aggiunto, i rapporti sono "cordiali e rispettosi" per il bene dei quattro figli che hanno insieme e per loro è un "super papà".

"Alvaro Morata ha lasciato la casa di famiglia"

Se Alice Campello ha scelto di rompere il silenzio riguardo la fine del matrimonio, Morata per il momento preferisce non esporsi troppo. Di recente il settimanale Chi lo ha paparazzato mentre mentre va a prendere i tre figliLeonardo, Alessandro ed Edoardo, a scuola, senza l'influecner. "Sembra ormai inevitabile la separazione da Campello. Resta un obbiettivo comune: il bene dei figli", si legge sulla pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il calciatore del Como, inoltre, avrebbe preso casa vicino alla moglie, proprio per stare accanto ai figli il più possibile e non far sentire loro la sua mancanza.