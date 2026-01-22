Tra Alice Campello e Alvaro Morata è rottura definitiva: “Hanno avviato le pratiche del divorzio”

L’addio tra Alice Campello e Alvaro Morata sarebbe ormai irreversibile. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna, i due vivrebbero già in case separate e avrebbero iniziato l’iter legale per la separazione. Lui avvistato nella nuova casa: “Nessun tradimento”.

Il sogno della riconciliazione si è spento. Tra Alice Campello e Alvaro Morata non sembra esserci più spazio per i ritorni di fiamma: la rottura, che inizialmente sembrava una crisi passeggera, si sarebbe trasformata in un addio definitivo. A lanciare la bomba è il giornalista spagnolo Pedro Jota durante il programma En todas las salsas, confermando che la coppia avrebbe già avviato le pratiche per il divorzio. "Stanno aspettando di comunicarlo in un momento in cui entrambi saranno sicuri e tutto sarà definito", ha spiegato il giornalista, delineando un quadro ormai chiaro: la fine legale di un matrimonio che ha fatto sognare milioni di follower.

Case separate e il nuovo equilibrio per i figli

I segnali della fine non arrivano solo dalle aule legali, ma anche dalla quotidianità. Secondo quanto riportato dal settimanale HOLA, i due vivrebbero ormai in abitazioni diverse da diverse settimane. Il calciatore avrebbe lasciato la casa di famiglia per trasferirsi in un nuovo appartamento poco distante, un cambiamento documentato anche da alcuni scatti che lo ritraggono mentre recupera il figlio Leonardo senza però varcare la soglia della vecchia abitazione. L'ultimo incontro pubblico tra i due sarebbe avvenuto in occasione del terzo compleanno della piccola Bella. Morata avrebbe partecipato ai festeggiamenti per amore dei figli, mantenendo un clima cordiale con l'ex compagna, per poi però rientrare da solo nella sua nuova casa al termine della festa.

I motivi della rottura

Nonostante i rumors insistenti che solitamente accompagnano la fine di un amore, non ci sarebbero ombre di tradimenti. È stata la stessa Alice Campello a voler mettere i puntini sulle i, ribadendo con fermezza che dietro la decisione non ci sono scandali, ma la consapevolezza che, talvolta, il solo amore non basta a tenere unite due vite che hanno preso direzioni diverse. Una rottura arrivata per "esaurimento" del rapporto, ma gestita – almeno per ora – con la massima discrezione per proteggere i figli della coppia.