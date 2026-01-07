“Alvaro Morata ha tradito Alice Campello con Elena Sirigu”, l’influencer rompe il silenzio e fa chiarezza

Non c’è pace per Alvaro Morata e Alice Campello. Da giorni, il mondo del gossip è tornato a puntare i riflettori sulla coppia, alimentando indiscrezioni che parlavano di una nuova, profonda frattura causata da un presunto tradimento del calciatore spagnolo. Al centro dei rumor è finita la modella Elena Sirigu, indicata come la "terza persona" capace di minare l'equilibrio della famiglia Morata. Di fronte all'ennesima ondata di speculazioni, l'influencer veneziana ha deciso di intervenire pubblicamente sui social per fare chiarezza e tutelare l'onore della ragazza coinvolta.

"Elena Sirigu è innocente: mi ha chiamata in lacrime"

Con un lungo sfogo affidato alle sue storie Instagram, Alice Campello ha voluto smentire punto per punto la ricostruzione dei fatti di Gabriele Parpiglia, spiegando come Elena Sirigu non sia una sconosciuta, bensì una figura vicina alla famiglia da lungo tempo. "È un'amica che conosco da anni e posso affermare con assoluta certezza che non è una persona di questo tipo né ha mai fatto nulla di ciò che le viene attribuito", ha esordito l'influencer. Che poi ha raccontato di aver parlato direttamente con la giovane, descrivendo un quadro di profonda sofferenza: "Mi ha chiamata in lacrime per tutto quello che le è stato riversato addosso, e non si merita di essere etichettata come ‘rovina famiglie'".

La difesa della privacy e il rapporto con la modella

Per dare ulteriore prova della serietà e del legame che intercorre tra loro, Campello ha citato un dettaglio professionale e personale molto stretto: Elena Sirigu, infatti, ha dedicato persino la sua tesi di laurea a Masqmai, il suo brand di bellezza. Un rapporto basato sulla stima reciproca che ha definito "sempre limpido". Il messaggio finale è un attacco diretto alla macchina del fango che spesso si mette in moto quando si parla di coppie famose. L'influencer ha ribadito che non c'è alcun bisogno di cercare a tutti i costi un colpevole esterno o una "terza persona" per giustificare i momenti di difficoltà di una coppia. "Vi chiedo, con rispetto, di smettere di inventare o cercare storie che non esistono", ha concluso, rimarcando che "questo tipo di speculazioni può causare danni gravi a terze persone che non hanno alcuna responsabilità e che non meritano di essere coinvolte".