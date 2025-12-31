Alvaro Morata e Alice Campello si ignorano nel bilancio di fine anno: “2025 duro a livello personale e lavorativo”

Alvaro Morata e Alice Campello hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram un bilancio del 2025. Entrambi hanno parlato di un anno per certi versi difficile. Nessuno dei due ha fatto riferimento all’altro. Intanto si rincorrono le voci di crisi.

Alvaro Morata e Alice Campello hanno tracciato un bilancio dell'anno appena trascorso. Il calciatore, sul suo profilo Instagram, ha ammesso che gli ultimi dodici mesi non sono stati affatto facili per lui. Ha dovuto fare i conti con un anno particolarmente duro sia sotto il profilo personale che sotto quello lavorativo. Ma si è detto anche grato per la felicità e la salute che continuano ad accompagnare i suoi figli. Neanche una parola su Alice Campello dopo le indiscrezioni su una presunta crisi. Dal canto suo, anche la moglie non gli ha rivolto nessuna dedica nella notte più lunga dell'anno.

Lo sfogo di Alvaro Morata: "Un anno duro a livello personale e lavorativo". Il calciatore è reduce da un brutto infortunio, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Dovrà stare fermo per due mesi. Nel suo bilancio di fine anno, Morata ha rimarcato quanto sia stato difficile il 2025: "È stato un anno duro a livello personale e lavorativo". E ha proseguito nel suo sfogo:

È stato uno di quegli anni che ti scuotono dentro e ti obbligano a guardarti in faccia. Un anno in cui ho imparato a smettere di dare peso ai giudizi degli altri, a capire che l'opinione di chi non mi conosce non definisce chi sono.

Alvaro Morata è grato per la salute dei suoi bambini. Il calciatore ha quattro figli: Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella. Tutti nati dalla storia d'amore con Alice Campello: "Sono grato per la salute e per la felicità che abbiamo, soprattutto per quella dei bambini, che sono il vero motore di tutto". Se da una parte l'anno che si sta per concludere è stato difficile da affrontare, dall'altra gli ha anche insegnato un'importante lezione:

Ho imparato ad amarmi di più, a pensare a me stesso senza sentirmi in colpa e a vivere con più verità. Ho capito che non devo dimostrare niente a nessuno. Coloro che camminano con me e mi conoscono davvero, lo sanno.

Infine, ha ringraziato chi gli è stato vicino e si è augurato che il nuovo anno gli porti salute, pace e serenità. Impossibile non notare come non abbia dedicato neanche un breve pensiero alla moglie Alice Campello. Poco dopo il marito, anche la trentenne ha pubblicato un post in cui ha fatto un bilancio del suo 2025.

Anche Alice Campello non ha menzionato Alvaro Morata nel suo bilancio del 2025. L'influencer e imprenditrice ha parlato a sua volta di un anno che l'ha messa alla prova, ma si è detta convinta che "le esperienze difficili siano necessarie per diventare la versione migliore di noi stessi". Ha concluso rivolgendo gli auguri di rito a chi la segue.