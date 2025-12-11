Morata, l’infortunio è serio: stop di almeno due mesi, il Como dovrà tornare sul mercato

Alvaro Morata ha riportato una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra. L’attaccante del Como starà fuori almeno per due mesi. Il Como dovrà tornare sul mercato a gennaio.

Questa è una stagione durissima per Alvaro Morata, che aggiunge a ciò anche un serio infortunio che potrebbe tenerlo fuori almeno per due mesi, ma le sensazioni non sono buone e lo stop potrebbe essere così da lungo da tenerlo fuori fino a marzo. Il Como per ora in attacco resta con il solo Douvikas come centravanti, ma è facile prevedere un innesto in attacco nel mercato di gennaio per la squadra guidata da Fabregas.

Infortunio all'adduttore per l'attaccante del Como

Morata si è infortunato durante la partita di sabato scorso contro l'Inter. Lo staff medico del Como ha atteso qualche giorno per fargli effettuare gli esami strumentali, che hanno dato un esito assai negativo: lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Almeno due mesi di stop. Ciò significa che prima della metà di febbraio non torna in campo lo spagnolo, che potrebbe fermarsi in realtà anche di più.

Alvaro Morata starà fuori almeno due mesi, tornerà a metà febbraio.

Lesione di alto grado per Morata

Questo il comunicato ufficiale del club dei fratelli Hartono: "Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".

La stagione di Alvaro Morata

È stata deludente l'annata dell'attaccante spagnolo che non ha segnato nemmeno un gol con la maglia del Como in 13 partite di campionato, e nemmeno nelle due di Coppa Italia. A verbale un assist e una ammonizione, oltre al rigore fallito contro il Napoli e all'uscita dal campo dopo il trattamento riservatogli da Jerry Mina. Ora per Morata c'è uno stop lungo.