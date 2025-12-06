L’Inter c’è, poker al Como e primo posto per una notte: lezione di Chivu a Fabregas

Poker dell’Inter al Como e primo posto in classifica per una notte per i nerazzurri. La squadra di Chivu si impone con i gol di Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.

A San Siro Lautaro & co hanno giocato una grande partita e sono stati bravi ad indirizzare il match su binari più comodi per il ‘piano-gara' che avevano in testa: dopo la rete iniziale, l'Inter è sempre stata letale in contropiede e con un pizzico di precisione in più avrebbe trovato prima gli altri gol.

Poker dell'Inter al Como: Chivu in testa per una notte

L’Inter è partita con grande determinazione, creando subito pericoli con Lautaro e Barella, e ha trovato il vantaggio all’11’ grazie all’attaccante argentino, abile a finalizzare l’assist di Luis Henrique. Il Como, invece, ha faticato a rendersi pericoloso e non riesce mai a impensierire seriamente Sommer.

Nel miglior momento della squadra di Fabregas i vicecampioni d'Europea hanno trovato il 2-0: da un cross su corner arriva il bis dei nerazzurri con la zampata di Thuram, che da due passi insacca senza troppi problemi. La squadra di Chivu ha segnato il terzo gol con Calhanoglu all'82', grazie ad una conclusione dal limite deviata; e nei minuti finali è Carlos Augusto a piazzare il poker con una conclusione al volo che si insacca alle spalle di Butez.

Inter-Como, il tabellino

RETI: 11′ Lautaro Martinez, 60′ Thuram, 82′ Calhanoglu, 86′ Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique (77′ Augusto), Barella, Calhanoglu, Zielinski (70′ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (77′ Esposito), Lautaro (85′ Sucic). A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Frattesi, Bisseck, Cocchi, Maye. Allenatore: Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch (46′ Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai (46′ Diao), Paz, Rodriguez; Morata (32′ Douvikas). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Caqueret, Moreno, Kühn, Baturina, Smolcic, Van Der Brempt, Cerri. Allenatore: Cesc Fabregas

ARBITRO: Di Bello.