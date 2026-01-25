Divorzio Morata – Campello: “Alvaro ha confermato la rottura, ma Alice resterà la donna più importante della sua vita”

Dalla Spagna arrivano nuove notizie sul presunto divorzio tra Alvaro Morata e Alice Campello. Javier de Hoyos Martínez ha dichiarato: “Mi ha confermato la rottura, ma lui e Alice continueranno a lottare per la loro famiglia”.

Le voci di un divorzio ormai imminente tra Alvaro Morata e Alice Campello acquistano sempre più concretezza. Le ultime notizie arrivano dalla Spagna. Un giornalista sostiene di avere ricevuto la conferma della fine del matrimonio direttamente dal calciatore. A suo dire, Morata avrebbe anche speso parole cariche di affetto per la madre dei suoi figli, nonostante l'intenzione di mettere fine al loro rapporto.

Divorzio Alvaro Morata e Alice Campello, le notizie dalla Spagna. Nel programma D Corazon, Javier de Hoyos Martínez ha dichiarato di avere parlato con il calciatore e di avere ricevuto da lui la conferma delle indiscrezioni sul divorzio con Alice Campello: "Mi ha confermato in esclusiva che c'è una rottura". Tuttavia, Morata avrebbe anche chiesto rispetto per questo momento delicato e avrebbe poi speso parole cariche di affetto e stima per la sua (ex?) compagna:

Mi ha detto che è la donna più importante della sua vita e la madre dei suoi figli. Ha aggiunto: "Continueremo a lottare per la nostra famiglia". La seconda opportunità non ha funzionato, ma non ci sono state terze persone di mezzo.

Alvaro Morata e Alice Campello vivrebbero in case separate. Intanto, nei giorni scorsi, il giornalista Pedro Jota è intervenuto nel programma En todas las salsas. Anche lui ha confermato che la coppia sarebbe ormai decisa a divorziare, tanto da avere avviato le pratiche necessarie per mettere la parola fine al loro matrimonio. Secondo Jota, Alice Campello e Alvaro Morata starebbero aspettando il momento giusto per comunicare ufficialmente l'intenzione di prendere strade separate. Almeno dal punto di vista sentimentale. Intanto, sempre secondo le ultime indiscrezioni sul loro conto, Alvaro Morata sarebbe già andato a vivere in un'altra casa. Nelle prossime settimane, i contorni di questa situazione dovrebbero farsi più definiti.