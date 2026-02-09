Gossip
Alvaro Morata conferma l’allontanamento da Alice Campello: “Stiamo soffrendo. Ci amiamo ma non ci capiamo”

Alvaro Morata ha parlato per la prima volta del rapporto con la moglie Alice Campello, confermando di fatto una rottura nel loro matrimonio. “Stiamo soffrendo entrambi. Ci amiamo ma non ci capiamo”, ha detto il calciatore.
A cura di Elisabetta Murina
Dopo le parole di Alice Campello, anche Alvaro Morata ha rotto il silenzio sul loro rapporto e sulle voci di rottura. Se l'influencer si è detta "molto tranquilla" riguardo la situazione, il calciatore del Como ha spiegato che entrambi stanno soffrendo e che l'amore continua a esserci, nonostante le numerose incomprensioni che hanno portato all'allontanamento.

"Ci amiamo ma non ci capiamo", le prime parole di Morata

Ospite del programma spagnolo Fiesta, Morata ha parlato per la prima volta di quanto sta accadendo nel rapporto con la moglie, madre dei suoi 4 figli. "Stiamo soffrendo perché siamo due persone che si amano, ma non ci capiamo‘, ha spiegato. Il calciatore, secondo la versione raccontata di recente dal settimanale Chi, avrebbe lasciato la casa di famiglia per prenderne una poco lontano e stare il più possibile accanto ai bambini. "Non è vero che Alice sta soffrendo più di me, stiamo soffrendo entrambi, non c'è alcuna amica speciale, nulla di simile", ha poi aggiunto mettendo a tacere le voci di un presunto tradimento.

In che rapporti sono ora Campello e Morata

La separazione, quindi, sembra ormai confermata e più definitiva rispetto al passato. Già nel 2024, infatti, si erano allontanati per poi ritrovarsi qualche mese dopo in seguito a un periodo difficile. Ad oggi, come aveva raccontato Campello, i rapporti tra loro sono "cordiali e rispettosi" e Morata si è confermato un "super papà" per i loro figli. L'influencer però, nella sua prima uscita pubblica a Madrid con un'amica dopo le voci di divorzio, ha preferito non entrare nel merito delle cause del divorzio, limitandosi a commentare: "Non voglio parlarne. Sono molto tranquilla ed è questo quello che conta". Ad oggi, per entrambi, il bene dei figli avuti insieme viene prima di ogni cosa.

