Pilar Fogliati e l’amore per Severiano Recchi: “Avere dei figli è nei miei piani, ma non ora” Pilar Fogliati si è raccontata a tutto tondo, dalla carriera piena di successi all’amore per il fidanzato Severiano Recchi, con cui convive e con cui pensa al futuro: “Un giorno vorrei una famiglia e dei figli, è sicuramente nei piani. Ma non ora”.

Per Pilar Fogliati il 2023 è stato un anno pieno di successi: prima la fiction Rai Cuori, poi l'esordio alla regia con il film Romantiche, fino al recente Odio il Natale 2 su Netflix, in cui interpreta il personaggio di Gianna. Intervistata da Vanity Fair, l'attrice si è raccontata a tutto tondo, dalla carriera all'amore per il fidanzato Severiano Recchi.

Pilar Fogliati e il futuro con Severiano Recchi

Pilar Fogliati è da sempre piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale, che preferisce vivere in privato e non condividere sui social con i suoi follower. Da quattro anni è fidanzata con Severiano Recchi, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, che si occupa di energia pulita e con il quale è andata recentemente a convivere. L'attrice ha ammesso di pensare a un futuro con lui, a costruire una famiglia e avere dei figli, anche se crede che non sia ancora il momento: "Un giorno vorrei avere una famiglia e dei figli, ma da dirlo a farlo ce ne passa. È qualcosa che è nei miei piani, soprattutto i figli. Mi piacerebbe averne almeno due. Ma non ora".

Pilar Fogliati è Gianna in Odio il Natale 2

Nella serie Netflix Odio il Natale 2, Pilar Fogliati interpreta il personaggio di Gianna, una ragazza alla ricerca dell'amore proprio nel periodo natalizio, con feste e cene con parenti alle porte. Un giorno si ubriaca e incontra il vicino interpretato da Pierpaolo Spollon. Di lui, anche lontano dal set, ha una profonda ammirazione: "Ho sempre amato Pierpaolo, infatti speravo presto o tardi di fare qualcosa con lui. E poi sa fare tutto: cantare, ballare, recitare. È uno showman pieno di talento". Quanto alla somiglianza con il suo personaggio, Fogliati ammette che nella vita non le è capitato di avere problemi a trovare un uomo: "Sono sempre stata molto fidanzata nella mia vita, quindi anche la fase del dating l'ho vissuta per poco tempo. Sono stata single solo per un anno e mezzo".