Massimo Giletti è fidanzato: "Ora sono aperto all'idea di sposarmi e avere figli" Massimo Giletti si è raccontato sulle pagine di Gente. A 61 anni è felicemente fidanzato e inizia ad accarezzare l'idea di avere dei figli e di convolare a nozze.

A cura di Daniela Seclì

Massimo Giletti, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, si è raccontato spaziando dalla carriera e il futuro in Rai alla vita privata. Attualmente, infatti, il giornalista è sentimentalmente impegnato. A sessantuno anni, si sente pronto a convolare a nozze e a diventare padre. Ecco quanto ha dichiarato.

Massimo Giletti è sentimentalmente impegnato

Massimo Giletti ha chiarito che il fatto che parli poco della sua vita privata, non vuol dire che non abbia già incontrato una persona speciale. Semplicemente preferisce tutelare la sua privacy e proteggere chi condivide la vita con lui: "Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c'è. Nella mia vita c'è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri, posso dire che c'è una presenza importante a cui tengo molto". Quindi, ha spiegato che se in passato non aveva mai accarezzato l'idea di crearsi una famiglia, ora è un'ipotesi sul tavolo:

Sposarmi e avere figli? Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all'idea del matrimonio ora sono aperto.

Il suo futuro in Rai

Nel corso dell'intervista rilasciata a Gente, Massimo Giletti ha anche parlato del suo futuro in Rai. Il giornalista ha annunciato: "Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi, ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo". Quanto alla chiusura del programma Non è l'Arena su La7, voluta da Urbano Cairo ha dichiarato: "Quello che ho vissuto è stato il tradimento di una persona che consideravo un vero fratello: non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana".