Pilar Fogliati convive con Severiano Recchi: “Mi sciolgo quando mi fa trovare i fiori sul set” Da quattro anni, Pilar Fogliati è fidanzata con Severiano Recchi. Di recente sono andati a convivere.

A cura di Daniela Seclì

Pilar Fogliati si è raccontata sulle pagine di Confidenze. L'attrice ha parlato della sua vita sentimentale. È felicemente fidanzata con un uomo estraneo al mondo dello spettacolo. Si chiama Severiano Recchi e si occupa di energia pulita. Di recente sono andati a convivere. Ecco cosa ha raccontato l'attrice che presto rivedremo in tv nella serie Cuori.

Pilar Fogliati fidanzata con Severiano Recchi

Pilar Fogliati è molto riservata quando si tratta della sua vita privata. Non fa eccezione la relazione con Severiano Recchi. Nonostante stiano insieme da quattro anni, l'attrice non ha mai sbandierato questo amore sui social. Su Confidenze, ha raccontato come si sono conosciuti:

L'ho conosciuto a una cena. Era venuto con suo fratello, che è mio amico, e mi ha subito colpita per i suoi occhi buoni. Ero single, stavo bene, non cercavo una relazione. Invece, mi sono innamorata. Severiano è un uomo intelligente e, pur incuriosito dal mio lavoro, non subisce il fascino del set. Abbiamo fatto tutto con calma e conviviamo da poco. Mi sono trasferita a casa sua, con una vagonata di vestiti che, incredibilmente, sono riuscita a sistemare.

I gesti del suo fidanzato che la fanno sciogliere

Pilar Fogliati ha dichiarato che l'unica "fatica" che si vedono costretti a sopportare è quella della lontananza quando l'attrice è sul set: "Per Cuori, per esempio, sono stata sei mesi a Torino. Ma nei weekend a turno abbiamo fatto su e giù". L'attrice è gelosa, ma non in modo morboso:

Un po' lo sono, ma lo nascondo perché detesto le fidanzate che controllano. Lui, invece, mi dice: "Se non mi fidassi, non mi sarei fidanzato con te". Nel frattempo, gli amici continuano a chiedergli come riesca a sopportare che io baci qualcun altro sul set. Ma questo è il mio lavoro. Mentre Severiano si occupa di energia pulita.

Infine, Pilar Fogliati ha raccontato un gesto romantico che la fa sciogliere: "Quando Severiano mi fa trovare i fiori sul set con un biglietto dolce, mi sciolgo".