Cuori 2: trama, cast e puntate della fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari La seconda stagione di Cuori sta per tornare, sempre su Rai1 a partire dal 1 ottobre. Confermato il cast di protagonisti: Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie che racconta la storia vera dell’ospedale Molinette di Torino.

La seconda stagione di Cuori sta per tornare, sempre su Rai1 a partire dal 1 ottobre. La serie con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati ha riscosso un grande successo con la sua prima stagione. Anche questa volta promette di bissare il successo. La trama della seconda stagione riprende da dove si era interrotta nella prima stagione, promettendo di svelare nuovi dettagli su Cesare, ancora sospeso tra la vita e la morte. L'intervento fatto da Alberto era riuscito, ma la sorte del primario è ancora appesa a un filo. La storia è ispirata a fatti realmente accaduti e a medici realmente esistiti: è la storia vera dell'ospedale Molinette di Torino. La seconda stagione di Cuori si compone di dodici episodi divisi per sei appuntamenti. Come per la prima stagione, anche la seconda è girata tra Torino e dintorni.

Cuori 2, anticipazioni prima puntata del 1 ottobre

Nove mesi dopo i fatti della prima stagione, scopriamo che il sogno d'amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen (interpretata da Romina Colbasso) ha nuovamente diviso i due innamorati, che cercano disperatamente di mantenere le distanze l'uno dall'altro. Nel frattempo, Luisa (interpretata da Benedetta Cimatti) sta affrontando le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, e Alberto è in una corsa contro il tempo per cercare di salvare il suo cuore malato, cercando di compiere un'altra impresa straordinaria. A complicare ulteriormente la situazione, Cesare torna con fermezza decidendo di riprendersi le Molinette e cercando vendetta per tutte le ingiustizie che ritiene di aver subito. Il suo obiettivo principale diventa Mosca (interpretato da Andrea Gherpelli), che nel frattempo è diventato primario dell'ospedale.

Il cast della fiction: attori e personaggi

Il cast della seconda stagione di Cuori è molto ricco. Ecco chi sono gli attori e i protagonisti principali della serie tv di Rai1:

Pilar Fogliati è Delia;

Daniele Pecci è Cesare;

Matteo Martari è Alberto;

Andrea Gherpelli è Enrico Mosca;

Bianca Panconi è Virginia Corvara;

Carmine Bruschini è Fausto Alfieri;

Carola Stagnaro è Suor Fiorenza;

Neva Leoni è Serenella Rinaldi;

Marcello Giraudo è Alessandro Tersigni;

Romina Colbasso è Karen Larsson;

Gaia Messerklinger è Agata Vezzani;

Benedetta Cimatti è Luisa Ferraris;

Nicolò Pasetti è Helmut Becker;

Paolo Conticini è Andrea Foschini.

La trama di Cuori: la storia vera a cui è ispirata la fiction

La trama di Cuori 2 intreccia melò e fiction di costume in un impianto narrativo che racconta comunque una storia vera. È la storia vera della nascita dell'ospedale Molinette di Torino e dei due luminari della cardiochirurgia Achille Mario Dogliotti e Angelo Actis Dato, due veri e propri guru della medicina che hanno portato l'Italia e Torino sul tetto del mondo in fatto di trapianti.

Quante puntate sono e come vederle in replica su RaiPlay

Come anticipato, Cuori 2 andrà in onda ogni domenica a partire dal 1 ottobre su Rai1. Ogni episodio, però, verrà messo in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.

Prima puntata: domenica 1 ottobre

Seconda puntata: domenica 8 ottobre

Terza puntata: domenica 15 ottobre

Quarta puntata: domenica 22 ottobre

Quinta puntata: domenica 29 ottobre

Sesta puntata: domenica 5 novembre

Dove è stata girata Cuori: le location

La seconda stagione di Cuori è stata girata principalmente nella città di Torino, così come è successo per la prima. Tra le varie location che sono state utilizzate: la struttura di Torino Esposizioni, realizzata nel 1938; Palazzo Cisterna, un palazzo che ospita una biblioteca di storia e cultura del Piemonte, un archivio comunale in stile barocco. Tra gli altri luoghi anche il Castello del Valentino, la Galleria Subalpina e il Monte dei Cappuccini.