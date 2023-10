Cuori, la storia vera della fiction: chi sono i medici Achille Mario Dogliotti e Angelo Actis Dato

La serie tv Cuori racconta la storia vera dei pionieri della cardiochirurgia. In particolare, il personaggio di Cesare Corvara, interpretato da Daniele Pecci è ispirato al professore Achille Mario Dogliotti. Il personaggio di Alberto Ferraris, interpretato da Matteo Martari, è ispirato al cardiochirurgo Angelo Actis Dato. Due eccellenze nei trapianti di cuore. Sullo sfondo l'ospedale Molinette di Torino. Il regista Riccardo Donna ha spiegato perché ha ritenuto fondamentale raccontare la loro storia, sebbene in salsa melò: "Sono veri guru della medicina che portarono la cardiochirurgia italiana ai primi posti al mondo".

Achille Mario Dogliotti, nato nel 1897 a Torino, fu il primo al mondo ad operare a cuore aperto con circolazione extracorporea. Fondò nella sua città natale uno dei più grandi centri europei di cardiochirurgia. Inoltre, fu lui a inventare anche l'anestesia peridurale (o epidurale). Stimatissimo a livello internazionale, dedicò alla cardiochirurgia gli ultimi vent'anni della sua vita. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la straordinaria bontà, generosità ed empatia. Chi ha avuto l'onore di lavorare con lui, menziona la sicurezza che dimostrava in sala operatoria e l'autocontrollo anche nei momenti più complessi e talvolta drammatici del suo lavoro. Questo gli permetteva di garantire il buon esito di interventi che ormai sembravano destinati ad avere un esito fatale. Il suo assistente e caporeparto del centro Centro cardiochirurgico Blalock, Angelo Actis Dato, in un'intervista rilasciata a Sergio Zavoli nel 1960, disse di Dogliotti:

"Chiunque osservi il professor Dogliotti durante un intervento chirurgico, non può che essere meravigliato dalla sua abilità e maestria tecnica, dalla calma e sicurezza con cui conduce l'intervento, come se tutto fosse preordinato e prestabilito. Lui opera con la mano sinistra, mentre scrive e gioca a tennis con la destra. Non è solo la maestria tecnica che ha dato grande fama al professor Dogliotti, ma anche il suo temperamento, guidato da una lunga e tenace educazione ed esperienza nella felice scelta della giusta strada da seguire in ogni caso, il suo ragionamento, le sue capacità critiche, la sua umanità. Il rispetto che ha per la personalità e la vita del malato. Quando comprende che interventi radicali possono esporre il paziente a un rischio, si arresta e si limita a interventi meno gravi e traumatizzanti. Poi commenta con una frase che gli è particolarmente cara: "Il meglio è nemico del bene". Pretendere la perfezione e la radicalità di un'operazione davanti a situazioni particolarmente gravi o ammalati in cattive condizioni, può essere deleterio e costare la vita al paziente".