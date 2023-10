Cuori 2, anticipazioni seconda puntata dell’8 ottobre: Luisa preoccupa Alberto e Delia Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Cuori 2, in onda domenica 8 ottobre alle ore 21:20 su Canale5. Cosa succederà nel nuovo episodio della serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Cuori 2 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Cuori 2, in onda domenica 8 ottobre alle ore 21:25 su Rai1. Attenzione spoiler. Nel nuovo episodio della serie tv con Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci, la vita dei medici dell'ospedale sarà messa a dura prova da nuove sfide da affrontare: il piano di Mosca inizia a funzionare, preoccupano le condizioni di Luisa. Ecco le anticipazioni complete della seconda puntata.

Cuori 2, anticipazioni seconda puntata dell'8 ottobre

"Non si può chiudere del tutto" è il titolo del primo episodio della seconda puntata di Cuori 2. Qui vediamo che le tessere nel piano di Mosca stanno finalmente cadendo al loro posto. Agata ha preso la coraggiosa decisione di tornare a lavorare alle Molinette: questo rappresenterà un passo significativo nella sua vita. Ora, grazie all'aiuto prezioso di Elvira, si sta aprendo davanti a lei una straordinaria opportunità: la possibilità di operare uno degli uomini più ricchi e influenti di Torino. Un'occasione che potrebbe cambiare completamente il corso della sua vita e portare a svelare nuovi percorsi nella sua storia.

Lo stato di salute di Luisa tiene sulle spine Alberto e Delia

Nel secondo episodio della seconda puntata di Cuori 2, intitolato La fortuna non esiste, l'incertezza sullo stato di salute di Luisa tiene Alberto e Delia con il fiato sospeso. La loro ricerca sul pacemaker li spinge a coinvolgere anche l'ingegner Tosi, aprendo la strada a una scoperta sorprendente. Intanto all'interno del reparto, scopriamo Fausto distratto da pensieri profondi e inconfessati, legati ai suoi sentimenti per Virginia. Nel frattempo, Serenella è sempre più affascinata dalla gentilezza di Andrea e dalla sua capacità di trattare con sensibilità i pazienti, lasciando intuire che nuove relazioni e intrecci stanno per sbocciare in questa storia.