Dove è stato girato Cuori 2: in quale ospedale è ambientato e i luoghi della fiction con Pilar Fogliati La seconda stagione della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari è girata a Torino e ambientata all’ospedale Le Molinette.

A cura di Arianna Colzi

Matteo Martari e Pilar Fogliati in un’immagine in anteprima di Cuori 2| Foto Ufficio Stampa Rai

Stanno per tornare le avventure del gruppo di cardiologi dell'ospedale Le Molinette di Torino. La seconda stagione di Cuori torna domenica 1 ottobre su Rai 1: rivedremo i personaggi interpretati da Matteo Martari, Pilar Fogliati e Daniele Pecci. La serie, diretta da Riccardo Donna, racconta la storia di un gruppo di cardiochirurghi dell'ospedale Le Molinette di Torino, tra interventi pionieristici (primi trapianti di cuore e la realizzazione di macchine per la cardiochirurgia), amori, ambizioni e amicizie: insomma, il cuore è il vero protagonista della serie Rai. I protagonisti, interpretati da Fogliati, Martari e Pecci, sono Cesare Corvara, primario del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale di Torino, Alberto Ferraris, un giovane cardiochirurgo, e Delia Brunello, un'importante cardiologa italiana che Corvara fa tornare dagli Stati Uniti. Intorno ai protagonisti, si intrecciano le storie dell'equipe e dei pazienti: la prima stagione si era conclusa con i dubbi riguardo alla vita di uno dei tre protagonisti. Ora la serie riparte: sono passati nove mesi e nuove avventure professionali attendono Alberto, Cesare e Delia. Ma dov'è stata girata la serie tv ambientata a Torino?

Pilar Fogliati e Alessandro Tersigni in Cuori 2 | Foto Ufficio Stampa Rai

Il set di Cuori: Le Molinette ricreate in un vero ospedale

Girata nell'autunno del 2022, la seconda stagione di Cuori è ambientata, come la prima, negli anni '60, per la precisione nel 1968. La serie segue le vicende del reparto di Cardiochirurgia de Le Molinette di Torino, molto all'avanguardia per l'epoca perché vengono sviluppate tecniche avanzate relative al trapianto di cuore: nella seconda stagione, infatti, il gruppo sarà alle prese con lo sviluppo del primo pacemaker.

Ex Ospedale Militare Riberi visto da corso IV novembre. Fotografia di Silvia Bertelli, 2011

Mentre le riprese degli interni dell'ospedale sono stati ricostruiti negli Studi Lumiq, a Torino, le scene ambientate nell'area esterna dell'ospedale sono state girate in un vero ospedale: si tratta dell'ex ospedale militare "A. Riberi" di Torino. L'ospedale, colpito da due bombe nel 1942 nel corso della Seconda Guerra mondiale, è attualmente sede del Dipartimento militare di medicina del Campus Militare Riberi.

Un immagine della seconda stagione di Cuori | Foto Ufficio Stampa Rai

Tra i luoghi che abbiamo visto nella prima stagione e che rivedremo nella seconda serie troviamo: Docks Torino-Dora, una serie di vecchi magazzini che si trova alla periferia nord di Torino, utilizzati come deposito merci e poi dismessi negli anni '60; il Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria, che attualmente è la sede della Biblioteca di storia e cultura del Piemonte Giuseppe Grosso; altre scene sono state girate a Torino Esposizioni, un complesso dove oggi vengono ospitate tante delle fiere che si tengono a Torino, progettato dall'architetto Ettore Sottsass a poca distanza dal Parco del Valentino anche questo divenuto location della serie.

Uno scorcio del Parco del Valentino

Le location della serie con Pilar Fogliati e Matteo Martari

La serie è stata girata anche in alcuni luoghi simbolo della città come la Cavallerizza Reale (sito patrimonio UNESCO e uno dei palazzi barocchi più belli di Torino), il Teatro Carignano, la Galleria Subalpina (tra piazza Castello e piazza Carlo Alberto) e il Monte dei Cappuccini. Il regista Riccardo Donna in merito alle riprese dei nuovi episodi ha commentato: