Cuori 2, anticipazioni sesta e ultima puntata del 5 novembre: il finale di stagione

A cura di Elisabetta Murina

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Cuori 2, in onda domenica 5 novembre. L'appuntamento con il finale di stagione è alle ore 21:25 su Rai1. Attenzione spoiler. Nell'ultimo episodio della serie con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari non mancheranno i colpi di scena: Delia sente che è arrivato il momento di avvicinarsi a sua madre, anche se una misteriosa e improvvisa comparsa sconvolgerà la sua quotidianità e quella del reparto. L'appuntamento è alle 21.25 su Rai1.

Cuori 2, anticipazioni ultima puntata del 5 novembre

Le anticipazioni del finale di stagione di Cuori 2

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della fiction Cuori 2, in onda domenica 5 novembre. Il primo episodio si intitola "Il futuro non esiste che al presente". Per i medici dell'ospedale Le Molinette di Torino il Natale si avvicina. Un periodo dell'anno in cui, complice l'atmosfera di festa, sembra arrivare anche un pò di serenità tra le corsie del reparto. Delia sente infatti che è arrivato il momento di fare un passo verso sua madre per recuperare il rapporto, mentre il legame tra Luisa e Riccardo diventa sempre più stretto.

Delia sconvolta da una misteriosa scomparsa in reparto

La seconda puntata, finale di stagione della serie Cuori 2, si intitola "Niente è impossibile". La misteriosa scomparsa di Anna turba le corsie del reparto, dove la notizia inizia a circolare, tra preoccupazione e incredulità. Delia, interpretata da Pilar Fogliati si rivolge allora a Marcello, per trovare un modo di rintracciare al più presto il colpevole. Riusciranno nell'impresa o il mistero resterà irrisolto? Non resta che attendere domenica 5 novembre per assistere al finale di stagione di Cuori 2 su Rai1.