Cuori 2, anticipazioni terza puntata del 15 ottobre: il segreto di Delia e la lotta di Elvira

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 2, in onda domenica 15 ottobre alle ore 21:25 su Rai1. Gli spettatori assisteranno al quinto e al sesto episodio della fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari, Alessandro Tersigni, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Carola Stagnaro. Attenzione spoiler. Negli episodi intitolati Quattro centimetri di invidia e L'ora della verità, Delia si legherà sempre di più alla piccola Anna, mentre Elvira intende lottare per salvare il suo matrimonio. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 2, in onda domenica 15 ottobre alle ore 21:25 su Rai1. Nel quinto episodio, intitolato Quattro centimetri d'invidia, Elvira non si rassegna. Da una parte, appare evidente che il suo matrimonio con Enrico Mosca è ormai finito. Ma la donna trema al solo pensiero di rivedere suo marito di nuovo accanto ad Agata Vezzani. Così, si rimbocca le maniche e inizia a lottare con tutte le sue forze per non assistere a quel ritorno di fiamma che la ferirebbe.

Le anticipazioni del sesto episodio della seconda stagione di Cuori è intitolato L'ora della verità. Delia, interpretata da Pilar Fogliati, apparirà sempre più vicina alla piccola Anna. Si lascerà coinvolgere completamente da lei. E grazie alla bambina, Delia sembrerà ricostruire anche un legame con Cesare. Tuttavia, presto Delia si troverà davanti a una rivelazione completamente inaspettata. Sarà proprio la bambina a farle scoprire un segreto che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola. Non resta che attendere domenica 15 ottobre per assistere alla terza puntata di Cuori 2 con Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.