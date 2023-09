Tommaso Zorzi vittima di stalking, lo sfogo: “Ti chiedo di smetterla, tutto questo mi inquieta” Tommaso Zorzi continua a non trovare pace in casa sua. Dopo aver subito un furto poco meno di un anno fa, questa volta a violare la sua privacy sarebbe un follower che continua a mandargli fiori: “Non gli ho mai dato il mio indirizzo, sono molto preoccupato”.

A cura di Sara Leombruno

Tommazo Zorzi continua a non trovar pace in casa sua: dopo la brutta esperienza risalente a poco meno di un anno fa, quando alcuni ladri entrarono nel suo appartamento svaligiandolo, il vip milanese aveva cambiato totalmente il modo di usare i social, stando attento a non far trapelare dettagli sul suo nuovo indirizzo: "È un'esperienza che non auguro a nessuno, perché ti senti violato, quasi stuprato nel tuo intimo. La casa era completamente ribaltata", aveva detto in quell'occasione. Ma a distanza di tempo l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non è ancora tranquillo: stavolta, in base a quanto racconta, a violare la sua privacy è stato uno stalker.

Il racconto sui social

In un lungo video postato su Tik Tok, il conduttore e opinionista si è detto molto spaventato dall'atteggiamento di un suo (ex) follower: "C'è una persona che ho bloccato su Instagram più di una volta – ha spiegato – ma è da un anno a questa parte che mi continua a mandare fiori a casa. Voi direte ‘Che problema c'è?', ma per me il problema c'è eccome perché io a questa persona non ho mai dato il mio indirizzo. Le persone che mi consegnano i suoi fiori citofonano direttamente a casa mia ma non ho mai dato il citofono a questa persona, in più a volte quando sono fuori casa me li ritrovo addirittura sullo zerbino". Dopo lo sfogo, Zorzi ha lanciato un appello al suo "stalker": "Ti chiedo cortesemente di smetterla perché tutto questo è inquietante. Ho già avuto brutte esperienze in casa con persone".

Il furto subito da Tommaso Zorzi nel 2022

Durante il suo appello, Zorzi ha anche ricordato la brutta esperienza del furto subito circa un anno fa. Dopo quell'episodio, fu costretto a cambiare casa per colpa dei ladri e scelse anche di adottare un nuovo atteggiamento sui social, non mostrando più dettagli che potessero far capire i suoi spostamenti durante la giornata ed evitando di mostrare la vista fuori casa sua: "Chiunque volesse mandarmi dei regali o pensieri può farlo tramite il mio ufficio stampa o l'agenzia che mi segue, possono mettere a disposizione il loro indirizzo, ma trovarmi cose sul pianerottolo da parte di persone che non conosco non ci sta".