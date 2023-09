Tommaso Zorzi attacca gli influencer al Festival di Venezia: “Andare solo per sfilare è da horror” Tommaso Zorzi, opinionista televisivo ed ex vincitore del Grande Fratello Vip, ha giudicato fuori luogo la presenza sul red carpet di alcuni colleghi: “Anch’io l’anno scorso sono stato al Festival di Venezia, ma solo perché dovevo intervistare Gianni Amelio e il cast de Il Signore delle Formiche”.

A cura di Sara Leombruno

Il Festival del Cinema di Venezia, che quest'anno è alla sua 80esima edizione, si conferma ancora una volta una grande opportunità di visibilità per tutti i suoi ospiti. Proprio per questo, anche quest'anno non sono mancate le polemiche riguardo alla presenza sull'ambito red carpet di alcuni personaggi che, secondo molti, non meriterebbero una simile occasione. Tra questi, gli influencer; ricordiamo ad esempio le discussioni di qualche giorno fa su Manuel Marascio e Isabella Recalcati, concorrenti di Temptation Island presenti alla Mostra. Ma gli utenti sui social non sono i soli a ritenere fuori contesto la presenza di alcuni personaggi: anche Tommaso Zorzi si è espresso in merito, sollevando un vero e proprio caso mediatico.

La polemica su Instagram

Rispondendo ad alcune domande tramite Instagram stories, l'influencer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip 5 ha risposto ad un'utente che gli aveva chiesto il motivo per cui quest'anno avesse deciso di non partecipare al Festival del Cinema. Il 28enne milanese, a quel punto, ha risposto deciso:

A Venezia sono andato una volta sola, l’anno scorso, perché dovevo intervistare Gianni Amelio e tutto il cast de Il Signore delle Formiche, tra cui Elio Germano e Luigi Lo Cascio. Vengo invitato ogni anno ma andare a fare solo il carpet lo trovo sinceramente horror.

Tommaso Zorzi ospite lo scorso anno alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia

Sembra dunque che quest’anno Tommaso Zorzi non sarà alla Mostra del Cinema. Nel frattempo, però, corrono alcune voci secondo cui l'ex vippone stia trascorrendo del tempo fuori dall'Italia con un nuovo amore, e che abbia finalmente ritrovato la serenità dopo la rottura con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici.