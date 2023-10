Tommaso Zorzi finisce in ospedale: “Sospetta trombosi, ma ora sto bene” L’influencer racconta ai follower le ore trascorse in ospedale a seguito di un rigonfiamento alla gamba: “Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”.

A cura di Andrea Parrella

Tommaso Zorzi finisce in ospedale. L'influencer e volto televisivo ha raccontato quanto gli è accaduto nelle scorse ore, quando ha avvertito un dolore e un rigonfiamento alla gamba. Prima mostra ai fan di essere a tavola con la gamba bendata e sollevata, per poi sparire e tornare solo qualche ora più tardi, spiegando: "Sono stato al pronto soccorso per la mia gamba".

Il racconto di Zorzi: "La serenità ve la lascio solo immaginare"

Tommaso Zorzi ha quindi spiegato nel dettaglio “Sono entrato per una sospetta trombosi, la serenità ve la lascio solo immaginare. Mi hanno dimesso poco fa. Non è una trombosi, è un’infezione: devo farmi l’antibiotico. Sto bene però”. Zorzi ha poi postato la foto: “La gamba era così” ha scritto, mostrando il gonfiore. L'influencer ha descritto l’esperienza come angosciante ma ha tranquillizzato i suoi fan dicendo che è stato dimesso dall’ospedale e che è stato scongiurato il caso di trombosi, si trattava bensì di un’infezione alla gamba che richiedeva una terapia antibiotica. Si è scoperto che il fastidio alla gamba era presente da alcuni giorni e le lunghe camminate tra Roma e Bologna avevano aggravato i sintomi e le sue condizioni generali, rendendo necessaria una visita al pronto soccorso.

Il fastidio alla gamba avvertito nei giorni scorsi

In effetti nelle sue Storie social Tommaso Zorzi lamentava da qualche giorno un certo fastidio alla gamba. A provocare l'aggravarsi della situazione erano state le camminate degli ultimi giorni, oltre al fatto che l'influencer milanese aveva raccontato di essere caduto durante la Fashion Week, decidendo quindi di recarsi al pronto soccorso per avere maggiori rassicurazioni. Dopo lo spavento iniziale quando è stato sospettata una trombosi, Zorzi è stato rassicurato: si tratta di un’infezione curabile con la terapia antibiotica.