Giusy Versace ricoverata in ospedale: “Costretta a operarmi a una gamba, è andato tutto bene” Giusy Versace è stata ricoverata in ospedale. L’atleta paralimpica, prima italiana nella storia a correre con amputazione bilaterale, ha fatto sapere di essersi dovuta sottoporre a un’operazione alla gamba: “Intervento ok, ora sto bene, devo solo fare i conti con un pò di dolore”.

A cura di Elisabetta Murina

Giusy Versace in ospedale. L' atleta paralimpica, da sempre impegnata in politica fatto sapere di essere stata costretta a un ricovero fuori programma per un intervento alla gamba. L'annuncio con un post sui social accompagnato da alcune foto, in cui fa sapere di stare bene e che presto si rimetterà.

Il messaggio di Giusy Versace ricoverata in ospedale

Giusy Versace, sui social, si è mostrata in un letto di ospedale presso il policlinico Gemelli di Roma. La nota atleta si è operata a una gamba due giorni fa, un "fuori programma" che l'ha costretta a rallentare nella sua vita quotidiana. "Da qualche giorno non rispondo al telefono chiedo scusa a tutti ma ho avuto un po’ da fare. Lunedì scorso, un fuori programma non proprio simpatico mi ha costretta prima ad un ricovero e poi due giorni fa, ad un intervento alla gambina…Paura? Certo! ..Rabbia? Anche! Pazienza? Tantissima!", ha raccontato nel post pubblicato su Instagram.

Poi ha fatto sapere che l'intervento è andato nel migliore dei modi, che ora sta bene e che presto tornerà in piedi. Ad affrontare tutto, al suo fianco, la mamma: "Intervento Ok, ora tutto bene. A volte dimentico di avere due gambe finte e quando il mio corpo urla, finisce che per fermarmi mi si deve ricoverare. Sto bene devo solo fare i conti con un po’ di dolore ma tornerò presto in piedi e poi accanto a me, c’è la mamma".

La storia di Giusy Versace

Originaria di Reggio Calabria ma milanese di adozione, figlia di Alfredo Versace (cugino di Donatella e Gianni Versace), Giusy si occupa di moda fino a quando, nel 2005, la sua vita prende una direzione diversa. Il 22 agosto di quell'anno rimane coinvolta in un terribile incidente automobilistico sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nel quale perde entrambe le gambe. Un cambiamento radicale che, però, non rappresenta una resa ma un nuovo inizio. Nel 2010 infatti, Giusy Versace diventa la prima atleta italiana della storia a correre con amputazione bilaterale, grazie alla sue protesi in carbonio. In 7 anni colleziona 11 titoli italiani e segna diversi record nazionali. Entra poi nel gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre e nel 2016 vince le sue prime medaglie internazionali. Sempre nello stesso anno raggiunge il suo più grande obiettivo: le Paralimpiadi di Rio, dove arriva in finale nella gara dei 200m.