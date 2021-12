Tommaso Zorzi dopo il furto in casa: “Uno shock, mi sono sentito stuprato. Limiterò uso dei social” Tommaso Zorzi ha rotto il silenzio sul furto subito nel suo appartamento a Milano. Il ventiseienne ha raccontato quanto sia stata scioccante questa esperienza e si è detto pronto a rivedere l’uso che fa dei social.

A cura di Daniela Seclì

Tommaso Zorzi ha subito un furto. Il suo appartamento a Milano è stato svaligiato. Secondo Dagospia, i ladri avrebbero portato via oggetti personali di grande valore: "I ladri sono entrati in casa e hanno fatto razzia della collezione di borsette Hermès". In queste ore, il ventiseienne è tornato su Instagram, ma ha chiarito che in futuro sarà meno presente. In effetti, segnalare costantemente la propria posizione sui social, agevola i malintenzionati, che riescono a sapere quando il proprietario di casa non c'è.

Il furto è stato uno shock per Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è tornato sui social in queste ore e ha spiegato quanto possa essere difficile fare i conti con una violazione del proprio spazio privato. Ha raccontato che quando è entrato in casa, subito dopo il furto subito, era tutto per aria. È stato uno shock per lui:

"Sono sparito dai social perché, come sapete, ho subito un brutto furto in casa. È un'esperienza che non auguro a nessuno, perché ti senti violato, quasi stuprato nel tuo intimo. La casa era completamente ribaltata. Non c'era un calzino che non fosse stato toccato per cercare roba da rubare. È uno shock, ti senti a disagio".

Tommaso Zorzi pronto a rivedere il modo in cui usa i social

Tommaso Zorzi, poi, ha continuato nel suo racconto: "In quella che dovrebbe essere la tua zona franca, ti fa schifo tutto. Poi ogni giorno, magari, cerchi qualcosa e non la trovi e ti rendi conto poi dell'entità del danno. Del grosso te ne accorgi subito, tante robe ti vengono in mente dopo". E ha concluso dicendosi intenzionato a rivedere l'uso che fa dei social. Insomma, i fan dovranno abituarsi a sentire la sua mancanza e a non conoscere più ogni suo spostamento: "Non lo auguro a nessuno, però chi se ne frega, è andata così. Ho imparato la mia lezione. Dovrò rivedere un po' il mio modo di stare qui sui social".