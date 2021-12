Incidente per Tommaso Zorzi: casa svaligiata dai ladri Tommaso Zorzi ha subito un furto nel suo appartamento di Milano. Lo ha comunicato pochi minuti fa via Instagram, dopo una fuga di notizie: “Volevo rassicurarvi personalmente”.

Tommaso Zorzi ha subito un furto nel suo appartamento di Milano. Lo ha comunicato pochi minuti fa via Instagram, dopo una fuga di notizie: "Volevo rassicurarvi personalmente". L'opinionista e influencer, attualmente impegnato nel programma Drag Race Italia, ha lamentato che questo era un periodo in cui girava tutto bene. E invece, il fuori programma: "Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano".

La notizia di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi comunica la notizia sul suo profilo Instagram: "Considerata la fuga di notizie, volevo rassicurarvi personalmente circa la situazione. Purtroppo ho subito un furto nel mio appartamento di Milano. Fortunatamente noi stiamo tutti bene. Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo e il lavoro che stanno svolgendo in questo momento. A presto, Tommy".

I ladri hanno rubato borse Hermes e Birkin

Dagospia ha dato la notizia per primo: "Brutta sorpresa per Zorzi: di ritorno a Milano da una vacanza a Taormina". Il portale di Roberto D'Agostino ha fatto sapere: "Tommaso Zorzi ha scoperto di essere stato derubato. I ladri sono entrati in casa e hanno fatto razzia della collezione di borsette Hermes e Birkin".

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme

Tommaso Zorzi, attualmente, ha una relazione solida con l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Tommaso Stanzani. La coppia ha deciso di uscire allo scoperto sui social network questa estate e poi hanno concesso un'intervista, insieme, le loro prime parole di coppie, nel salottino del sabato e della domenica di Canale 5 moderato da Silvia Toffanin, "Verissimo". Tommaso Zorzi, proprio in quella occasione, ha spiegato che l'amore per Tommaso Stanzani è qualcosa di puro e di spensierato. Non è chiaro se Tommaso Zorzi era in compagnia di Tommaso Stanzani quando ha trovato la casa svaligiata.