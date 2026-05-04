Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati, lui: “Non c’è stato un tradimento”

Tommaso Franchi ha ufficializzato la rottura con Mariavittoria Minghetti. I due si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello. Le voci della fine del loro rapporto si rincorrevano sin da marzo. In queste ore, è arrivata la conferma. Franchi ne ha parlato nel programma di Radio Radio, Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli.

Tommaso Franchi conferma la rottura con Mariavittoria Minghetti

Tommaso Franchi è intervenuto nel corso della puntata di lunedì 4 maggio in collegamento dalla Toscana, dove si sta concedendo alcuni giorni di relax in compagnia della nonna. Nel programma radiofonico, l'ex gieffino ha confermato la fine della relazione con Mariavittoria Minghetti: "Abbiamo avuto una bellissima relazione che è durata quasi un anno, poi con tranquillità e gioia, come due persone mature ci siamo lasciati". Ha preferito non dilungarsi eccessivamente sui motivi che li hanno spinti a dirsi addio:

Il motivo non te lo posso dire, posso dire solo che è stata una bellissima relazione. Se si sono intromesse altre persone e ci sono stati dei tradimenti? No, no. Siamo due persone mature. Incompatibilità? Come dicevo prima, si può stare insieme tutta la vita oppure no. Succede.

Giada Di Miceli, allora, gli ha chiesto chi abbia preso la decisione, ma anche in questo caso Tommaso si è irrigidito: "No, mi chiedi troppo, non mi piace. Certe cose mi piace tenerle per me, ho già detto troppo".

L'esperienza al Grande Fratello 2024/2025

Tornando con la mente al Grande Fratello, ha ribadito che prima di entrare nella casa non aveva assistito a nessuna puntata del reality. Furono i suoi amici a iscriverlo al casting: "Per me era tutto nuovo". Una volta finita l'esperienza, non ha guardato neanche le edizioni successive perché ritiene che farlo sia tutta un'altra cosa: "È un'esperienza che psicologicamente ti mette alla prova". Non è mancato un impatto sulla sua quotidianità. Dopo avere trascorso sei mesi sotto l'occhio delle telecamere, una volta tornato alla sua vita era infastidito anche da chi semplicemente gli chiedeva una foto. Aveva bisogno di riconquistare una dimensione privata. Inoltre, dopo avere visto così a lungo solo venti volti, ogni estraneo gli dava una sensazione strana. Pian piano è riuscito a tornare veramente alla normalità.