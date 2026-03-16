Finita tra Mariavittoria e Tommaso del GF ma la famiglia di lui non c’entra, il papà: “Le voglio bene”

Sarebbe finita tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi ma le indiscrezioni secondo le quali tra la dottoressa ed del grande Fratello e la famiglia dell’ex compagno non correrebbe buon sangue non corrisponderebbero al vero. A separarli sono stati motivi diversi.

Sono settimane che si rincorrono indiscrezioni su una presunta rottura tra Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi, coppia diventata nota con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La dottoressa e l’idraulico, che si erano conosciuti nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini, si sarebbero allontanati e, qualche ora fa, sono cominciate a emergere le prime voci secondo cui la loro storia sarebbe definitivamente terminata. Secondo alcuni, alla base dell’allontanamento potrebbe esserci il presunto cattivo rapporto tra la donna e la famiglia del compagno, indiscrezione che ha cominciato a circolare dal momento in cui Minghetti, poche ore fa, ha smesso di seguire la pagina Instagram del negozio gestito dai genitori di Tommaso a Siena.

Il padre di Tommaso Franchi: “Nessuna lite con Maria Vittoria Minghetti”

Fanpage.it ha contattato il padre di Tommaso per verificare le voci relative a una presunta lite tra la dottoressa e la famiglia dell’ex concorrente. L’uomo nega di avere mai avuto un ruolo nella crisi: “Con noi non c’è stata alcuna lite. Io voglio molto bene a Maria Vittoria. Sono ragazzi: basta guardare storie simili, si prendono, poi si lasciano, poi tornano insieme…”. Dunque nessuna lite familiare: quanto sta accadendo tra i due ex concorrenti del Grande Fratello sarebbe indipendente dalla famiglia dell’idraulico fiorentino.

Maria Vittoria Minghetti prende le distanze da Tommaso

Al momento, sembrerebbe essere stata Maria Vittoria a prendere le distanze. La dottoressa ha smesso di seguire tutte le pagine Instagram “di coppia”, dedicate alla loro storia nata nella Casa del GF. Questa mossa, unita alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni e al fatto che i due si mostrino insieme sempre più raramente in pubblico, ha alimentato le voci sulla loro rottura.