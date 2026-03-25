Raimondo Todaro svela un aneddoto su Maria De Filippi e Francesca Tocca: “Ha cercato di farci fare pace”

Il Grande Fratello Vip è entrato nel vivo, i protagonisti di questa edizione si stanno aprendo pian piano e tra una chiacchierata e l'altra emergono anche dei racconti inediti, come quello che Raimondo Todaro fa a Renato Biancardi. Il ballerino siciliano racconta di un tentativo da parte di Maria De Filippi di far rappacificare lui e la compagna Francesca Tocca, già ballerina di Amici.

Il racconto di Raimondo Todaro

Il ballerino, ed ex giudice di Amici, ha raccontato un episodio che lo lega a Maria De Filippi. Non era ancora entrato nel cast del talent di Canale 5, ma la presenza della moglie, Francesca Tocca, non gli ha mai reso quell'ambiente completamente sconosciuto. Ed è così che la conduttrice, quando i due hanno attraversato un primo momento di crisi, decise di intervenire provando a far ragionare la coppia che, invece, sembrava decisa a dividere a prendere strade diverse. Todaro, quindi, racconta: "Con me è stata fantastica prima che cominciassi a lavorare lì. Quando mi sono separato la prima volta con Francesca, lei mi ha invitato in ufficio per cercare di farci fare pace" e aggiunge: "Mi ha fatto un C'è Posta per te privato. E io ancora non lavoravo da lei". In effetti la conduttrice non ha fatto altro che assecondare una sua caratteristica, quella di far vedere alle coppie che magari attraversano un momento difficile, che una via d'uscita c'è sempre, e non è detto che sia necessariamente quella di separarsi.

La fine della relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

I due ballerini sono ormai separati, sebbene abbiano provato a ricostruire un rapporto dopo essersi lasciati una prima volta, cercando sempre di tutelare Jasmine, la loro bambina. Lo stesso Todaro, nella casa più spiata d'Italia, ha parlato di un rapporto sereno: "Non ho rimorsi, so di aver fatto tutto il possibile" ha dichiarato, dicendo che ormai non c'era modo di far funzionare la loro relazione e che sarebbero stati meglio da separati. In un'intervista a Verissimo, Francesca Tocca era entrata più nel dettaglio, dicendo che c'erano stati non pochi episodi spiacevoli, che avevano minato la fiducia risposta nel compagno, come il fatto che lui si proclamasse single, quando in realtà frequentava da tempo un'altra persona.