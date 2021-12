Capodanno d’amore per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: la romantica foto del bacio Tommaso Zorzi ha condiviso sui social alcuni momenti del romantico soggiorno in Francia con il fidanzato Tommaso Stanzani.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani trascorreranno il Capodanno 2022 in Francia. La coppia, già da qualche giorno, sta raccontando sui social alcuni frammenti delle vacanze. Il loro amore va avanti da qualche mese e fa sognare i tantissimi fan, che ogni giorno non fanno mancare affetto e sostegno. La coppia, in occasione dell'arrivo dell'anno nuovo, ha pubblicato due foto molto romantiche.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, le foto di coppia

Tommaso Zorzi, in una serie di Instagram Stories, ha spiegato come lui e Tommaso Stanzani stanno trascorrendo il soggiorno in Francia, con tutte le accortezze per evitare il contagio da Covid: indossano le mascherine anche per strada, si concedono pranzi all'aperto o in riva al mare, ma cenano rigorosamente a casa, per evitare i ristoranti dove dovrebbero mangiare al chiuso. L'influencer, opinionista e conduttore, poi, ha pubblicato una foto in compagnia di Tommaso Stanzani accompagnata da un augurio: "Ci vediamo l'anno prossimo. Intanto, buona fortuna a tutti", poi ha pubblicato un'altra foto mentre bacia teneramente il suo fidanzato.

Tommaso Zorzi ha corteggiato Stanzani e ha dissolto la sua paura

In un'intervista rilasciata a Verissimo, Tommaso Zorzi ha svelato di essere stato lui a fare il primo passo. Ha rotto il ghiaccio con Tommaso Stanzani, contattandolo su Instagram e invitandolo a vedersi a Milano. Il ballerino ha accettato, nonostante fosse un po' spaventato dalla notorietà di Zorzi. A Silvia Toffanin, Tommaso Stanzani ha confidato:

"Avevo un po' paura perché lui era un personaggio conosciuto, mentre io ero appena uscito da Amici. Un po' di ansia c'era. Ma appena l'ho visto, si è subito presentato bene. Mi ha preso lo zaino, mi ha aperto la porta dell'auto. Piccoli gesti".

Insomma, Tommaso Zorzi è riuscito a conquistarlo, con la stessa naturalezza con cui è entrato nel cuore degli italiani.