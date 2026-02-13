Paola Caruso ritrova l’amore dopo le nozze annullate, le prime foto con Fabio Talin che ufficializzano la storia

Paola Caruso ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Gianmarco e le nozze annullate. La showgirl, con alcune immagini sui social, ha ufficializzato la relazione con Fabio Talin, 20 anni più grande di lei, ex pilota e imprenditore.

Paola Caruso ha ritrovato ufficialmente l'amore. Dopo una foto condivisa tra le sue stories in occasione di Capodanno, che lasciava spazio a diversi indizi, l'ex Bonas di Avanti un altro ha scelto di rendere pubblica la sua nuova storia con Fabio Talin. L'uomo è il suo nuovo compagno, ha 60 anni, è un ex pilota di auto da corsa e un imprenditore. Sui social le prime foto insieme che riassumo l'ultimo mese passato come coppia.

Paola Caruso ufficializza il nuovo amore: chi è Fabio Talin

Dopo una foto pubblicata in occasione di Capodanno, in cui appariva sorridente al fianco di un uomo misterioso, Paola Caruso ha scelto di ufficializzare la sua storia d'amore con Fabio Talin. Sui social ha condiviso alcuni scatti del suo ultimo mese passato insieme al nuovo compagno, tra cene e regali romantici, come grandi mazzi di rose rosse. "January in love", ha scritto ad accompagnare le immagini del carosello. I due appaiono felici e innamorati e la showgirl sembra essersi lasciata alle spalle, a tutti gli effetti, il suo passato. Dalle informazioni che si hanno sul suo conto, Talin ha 60 anni ed è un ex pilota di auto da corsa e un imprenditore, amministratore delegato della società Truestar Group, che lavora nel settore degli aeroporti. Vivrebbe a Saint Moritz nel 2025 la sua società si è aggiudicata la gestione dell'aeroporto di Cinquale, in Versilia.

La fine dell'amore con Gianmarco e le nozze annullate

Solo lo scorso maggio, Paola Caruso aveva annunciato la fine della sua storia con Giamarco, compagno che avrebbe dovuto sposare a luglio. Le nozze sono state annullate perché la showgirl ha scoperto alcune cose sulla persona che aveva al suo fianco, come ha raccontato ospite a Verissimo: "Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita". Il motivo riguarda altre persone coinvolte nel loro rapporto, di cui lei non era a conoscenza: "Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole".