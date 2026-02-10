Pamela Camassa rompe il silenzio sul nuovo compagno dopo la rottura con Bisciglia: “Niente accade per caso”

A pochi mesi dalla fine della lunghissima storia d’amore con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, Pamela Camassa ha deciso di aprirsi nel salotto di Caterina Balivo. Ospite nella puntata di martedì 10 febbraio a La Volta Buona, la showgirl ha confermato il momento di grande serenità che sta attraversando, senza nascondere l'entusiasmo per il nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

La nuova vita con Stefano Russo

Le voci su un nuovo amore circolavano già da tempo, ma Pamela ha scelto la delicatezza per descrivere il suo stato attuale: "Niente accade per caso, il destino non si sa, ma oggi sono felice", ha dichiarato con un sorriso che sembra lasciarsi alle spalle la sofferenza per la separazione dallo storico conduttore di Temptation Island. Il nome che ha ridato il sorriso alla Camassa è quello di Stefano Russo, imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo con cui la showgirl è stata avvistata più volte negli ultimi mesi. Tra i due l'intesa sembra essere nata anche sul campo da gioco, in particolare quello di padel, una passione che condividono e che li vede spesso protagonisti di sfide accese: "Sono più forte io, le donne sono sempre più forti. È una bella partita di padel", ha ironizzato durante l’intervista, confermando come la complicità con il nuovo compagno passi anche attraverso lo sport e la quotidianità.

Il sogno mancato di Sanremo

Oltre al privato, Pamela ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, rivelando un retroscena musicale legato proprio al Festival della Canzone Italiana. "Avrei voluto fare la cantante", ha ammesso con un pizzico di malinconia. "Quest’anno ho pensato: quasi quasi mi ricandido a Sanremo". Il riferimento è a un brano che il produttore e autore Marco Sciarpa scrisse per lei diversi anni fa, dal titolo quasi profetico: "Si chiamava ‘Ballo sola'. Però non posso presentarmi, oggi non avrebbe senso".