Pamela Camassa fidanzata con Stefano Russo, la foto che ufficializza la storia con il nuovo compagno

Pamela Camassa ha ufficializzato la storia d’amore con Stefano Russo. Dopo alcuni indizi e scatti in lontananza, tra le storie Instagram è arrivato il primo scatto ufficiale. I due si frequenterebbero dallo scorso novembre.

Pamela Camassa ha pubblicato sui social la prima foto insieme al compagno Stefano Russo. Dopo mesi di indiscrezioni e un'immagine di spalle durante un viaggio in Turchia, la conduttrice ha deciso di condividere sui social la sua storia d'amore e ufficializzarla a tutti gli effetti. La frequentazione sarebbe iniziata lo scorso novembre, qualche mese dopo l'annuncio ufficiale della rottura con Filippo Bisciglia.

Tra le sue store Instagram, nella giornata di domenica 18 gennaio, Pamela Camassa ha pubblicato una foto insieme al compagno durante un pranzo per il compleanno di un amico. I due appaiono sorridenti a ristorante e festeggiano insieme, mostrandosi felici e complici. La conduttrice ha scelto di ufficializzare a tutti gli effetti la nuova frequentazione, di cui negli scorsi mesi non aveva voluto parlare pubblicamente. A dicembre aveva solo pubblicato sul suo profilo social alcuni momenti di un viaggio in Turchia, in cui si intravedeva la presenza del compagno in uno scatto, mentre si abbracciavano.

"Nessuna rinascita, sto benissimo come tutte le persone", aveva anche rivelato Camassa a proposito del nuovo periodo della sua vita, come l'aveva definito, dopo la rottura da Filippo Bisciglia. I due sono stati una coppia per quasi 20 anni, per poi decidere di prendere strade separate. Stefano Russo è invece lontano dal mondo dello spettacolo: nato nel 1980, lavora in un centro sportivo a Roma frequentato da diversi volti noti, come Francesco Totti. È padre di una bambina che ha 5 anni, nata dalla sua precedente relazione e con cui sui social condivide diversi scatti.