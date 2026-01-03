Paola Caruso avrebbe un nuovo amore dopo le nozze annullate, la foto con Fabio Talin: “Iniziamo insieme il 2026”

Paola Caruso avrebbe ritrovato l'amore. La showgirl ed ex Bonas di Avanti un Altro ha iniziato il 2026 in compagnia di una persona speciale. Tra le sue storie Instagram ha condiviso una foto insieme a Fabio Talin, imprenditore di Sankt Moritz, che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno. Lo scorso maggio Caruso aveva annunciato la fine della sua storia d'amore con Gianmarco, spiegando che le nozze in programma per il prossimo luglio erano state annullate in seguito ad alcune scoperte sul passato di lui.

In occasione di Capodanno, trascorso sulla neve a Sant Moritz, Paola Caruso ha condiviso tra le sue storie Instagram una foto che lascia pensare a un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Si tratta di un selfie insieme a un uomo, Fabio Talin, con una didascalia che recita: "Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 con te... Ma eccoci qui insieme". Non è chiaro se tra loro ci sia solamente un rapporto amichevole o qualcosa in più, forse l'inizio di una conoscenza, ma è certo che la showgirl ha scelto di iniziare il nuovo anno insieme a lui. Dalle informazioni che si hanno sul suo conto, Talin è un ex pilota di auto da corsa e un imprenditore, amministratore delegato della società Truestar Group, che lavora nel settore degli aeroporti. Vivrebbe a Saint Moritz nel 2025 la sua società si è aggiudicata la gestione dell'aeroporto di Cinquale, in Versilia.

Solo lo scorso maggio, Paola Caruso aveva annunciato la fine della sua storia con Giamarco, compagno che avrebbe dovuto sposare a luglio. Le nozze sono state annullate perché la showgirl ha scoperto alcune cose sulla persona che aveva al suo fianco, come ha raccontato ospite a Verissimo: "Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita". Il motivo riguarda altre persone coinvolte nel loro rapporto, di cui lei non era a conoscenza: "Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente. Io, lui, la madre di suo figlio e la quarta persona è il padre di mio figlio. Non ho più parole".